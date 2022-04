Zaniolo: macché Juventus. Ecco il top club di serie A su di lui. Retroscena

Juventus-Zaniolo? Napoli piomba sul gioiello della Roma. Calciomercato news

La Juventus su Nicolò Zaniolo. Ma non solo. Il club torinese cercano un top player dopo l'addio con Dybala (attenti al fronte Milinkovic Savic-Pogba in ottica bianconera visti gli ultimissimi rumors di calciomercato), però sul talento della Roma è piombato il Napoli. Aurelio De Laurentiis lo ha messo in cima alla lista dei regali per Luciano Spalletti secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Sarebbe lui il grande regalo in vista del probabilissimo ritorno in Champions League (con sogni scudetto: volata a 3 assieme a Milan e Inter in queste ultime sette giornate di campionato: si "parte" dal -1 nei confronti dei rossoneri e forti uno splendido 3-1 sul campo dell'Atalanta nell'ultimo turno di campionato).

Zaniolo erede di Insigne al Napoli? Calciomercato news

La Roma valuta Zaniolo 50 milioni di euro, ma la volontà del giocatore giallorosso (contratto in scadenza nel 2024) potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa. Il Napoli potrebbe trovare nell'ex Inter il giocatore giusto per sostituire Insigne, che a fine stagione lascerà l'Italia per andare a giocare in Canada con la maglia del Toronto.

