Lo Zenit sfotte la Juve: "Hanno fatto solo un punto, dovremmo aver paura?'"

Zenit-Juve, i russi attaccano i bianconeri su Tik Tok: "Non abbiamo paura, hanno solo un punto in campionato"

E' stato un inizio di stagione particolarmente difficile per la Juventus, che deve far fronte al pesante addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri attualmente si trovano in fondo alla classifica in campionato con un solo punto conquistato in tre partite in virtù di due sconfitte (Empoli-Napoli) e un pareggio (Udinese). La Juventus questa sera si appresta a debuttare in Champions League contro il Malmoe ma nel frattempo un altro avversario europeo dei bianconeri, lo Zenit San Pietroburgo, lancia il guanto di sfida al club di Torino con un video decisamente irriverente pubblicato sul suo profilo Tik Tok.

La sfide tra Zenit e Juventus si giocheranno solamente il 20 ottobre e il 2 novembre ma i russi hanno deciso fin da subito di mettere le cose in chiaro: nessun timore dei bianconeri. Nel video si vede un'intervista dell'attaccante Malcom e in sovraimpressione la domanda “Hai paura di giocare contro la Juve?“. Nell'immagine successiva sono condivise le immagini delle sconfitte della Juventus contro Empoli e Napoli e in sottofondo la canzone “Mama Said” di Lukas Graham. “Mamma dice che è tutto ok. Mamma dice che è tutto apposto”, recita il brano. La Juventus in Champions League affronterà Malmoe, Zenit e Chelsea.