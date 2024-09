Zirkzee delude al Manchester United: Juventus di Thiago Motta a gennaio? (Mentre il MIlan si cccola Morata)

Zirkzee, inizio faticoso al Manchester United (e il Milan si coccola Morata)

Un'estate sospeso tra Manchester United e Milan (con la Juventus sullo sfondo), con la firma con i Red Devils (affare da 40 milioni di euro) e l'inizio dell'avventura in Premier League dopo la grande stagione al Bologna, con la conquista della storica qualificazione in Champions League.

Sin qui in Inghilterra poche soddisfazioni per Joshua Zirkzee: la squadra è al 12° posto in classifica (due vittorie, un pareggio e tre sconfitte in campionato) e l'attaccante olandese, classe 2001, ha fatto un solo gol (all'esordio contro il Fulham) in 417 minuti giocati.

E l'ultima sfida, persa 3-0 in casa contro il Tottenham ha visto mister ten Hag - che lo aveva fortemente voluto all'Old Trafford - toglierlo dal campo al 45', anche a causa del rosso nel primo tempo a Bruno Fernandes che aveva lasciato in 10 il Manchester United.

Nel frattempo già filtrano i primi scenari, suggestioni, su un possibile ritorno in Italia per Zirkzee. In questo caso non con il Milan al centro di queste ricostruzioni di mercato: i rossoneri a luglio dopo aver abbandonato la pista che portava alla stella del Bologna si sono buttati su Alvaro Morata, diventato in poche settimane già idolo di San Siro con gol (due pesanti contro Torino e Lecce), spirito di sacrificio, mentalità vincente e il carisma che mette in campo.

Zirkzee-Juventus e Vlahovic-Manchester United?

Joshua viene più accostato alla Juventus allenata da quel Thiago Motta con cui è stato protagonista sino a pochi mesi fa a Bologna. "La pista italiana può comunque riaprirsi già a partire da gennaio oppure in vista della prossima estate: la Juventus infatti potrebbe decidere di "sacrificare" Dusan Vlahovic proprio in un ipotetico scambio con l'olandese - scrive calciomercato.com - L'operazione è difficile per la differenza di ingaggio tra i due, con il serbo che percepisce praticamente il doppio dell'ex Bayern Monaco, ma dal punto di vista dell'età e del valore dei cartellini un accordo si può trovare".

