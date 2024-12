SUCCESSO PER LA DEGUSTAZIONE DI NATALE ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Si è concluso con grande successo di partecipazione l’evento "Degustazione di Natale", organizzato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, presso il Ristorante della Camera dei Deputati. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha rappresentato un momento di incontro tra le eccellenze agroalimentari italiane e la stampa di settore, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico del nostro Paese e il lavoro delle aziende agricole italiane.



All'incontro, tra gli altri, hanno preso parte il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; i Sottosegretari di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Luigi D'Eramo e Patrizio La Pietra e numerosi rappresentanti delle imprese agricole provenienti da diverse regioni d’Italia, le quali hanno presentato i loro prodotti d’eccellenza, raccontandone la storia, le peculiarità e l’importanza della filiera produttiva. I giornalisti presenti hanno avuto l’opportunità di degustare una selezione di specialità tipiche, in un’atmosfera natalizia che ha reso l’evento ancora più speciale.



Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha sottolineato l’importanza di momenti di confronto come questo: "Il settore agricolo è un pilastro fondamentale della nostra economia e della cultura italiana. La degustazione di Natale è un’occasione per ribadire l’impegno delle istituzioni nel sostenere le aziende agricole e nel promuoverne il Made in Italy sia sul piano nazionale che internazionale. L’evento ha messo in luce l’eccellenza e la qualità della produzione agricola italiana, confermando il ruolo centrale di queste realtà nel preservare tradizione, innovazione e sostenibilità. La positiva risposta dei partecipanti testimonia l’importanza di continuare a creare momenti di valorizzazione e promozione per tutto il comparto agroalimentare. La Commissione Agricoltura ringrazia le aziende partecipanti e la stampa di settore che hanno reso possibile la riuscita di questa importante iniziativa".



La degustazione si è conclusa con la consegna di confezioni regalo contenenti i prodotti offerti dalle aziende partecipanti, come gesto di ringraziamento e augurio per le imminenti festività natalizie.