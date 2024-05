Tavares CEO Stellantis: produrremio nuovi modelli in Italia fino al 2030

Stellantis chiede di riscrivere gli accordi per la Brexit. Foto Lapresse

A Torino si è tenuto un incontro proficuo tra l'Amministratore Delegato di Stellantis, Carlos Tavares, e i Sindacati,

in cui sono state presentate prospettive concrete per l'allocazione dei prodotti negli stabilimenti italiani fino al 2030 e oltre. L'incontro ha evidenziato l'impegno di Stellantis nel sostenere la produzione nazionale con nuovi modelli ibridi e un piano per il futuro.

Carlos Tavares ha annunciato ufficialmente la produzione di una versione ibrida della Fiat 500 nello stabilimento di Mirafiori e una nuova versione ibrida della Jeep Compass a Melfi. Questi nuovi modelli si aggiungono alla recente introduzione di una nuova generazione di batterie per la Fiat 500e e all'estensione industriale della Fiat Panda ibrida a Pomigliano. Inoltre, la produzione di questi veicoli ibridi contribuirà a incrementare il carico di lavoro dello stabilimento di Termoli e degli impianti e-DCT e trasmissioni di Mirafiori.

Il successo del piano comporterà un rinnovamento generazionale della forza lavoro, con l'assunzione di giovani lavoratori, soprattutto a Mirafiori. Tavares ha sottolineato l'importanza di offrire auto accessibili e di alta qualità ai clienti italiani, evidenziando la necessità di migliorare la competitività di Stellantis in collaborazione con fornitori e istituzioni italiane. Ha anche indicato la necessità di affrontare fattori esterni come il costo dell'energia, la rete di ricarica per i veicoli elettrici e gli strumenti di supporto al mercato.

L'ambizione condivisa con il Governo italiano è di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030, ma Tavares ha sottolineato che per raggiungere questo obiettivo è necessario un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente influenzato dalle incertezze legate all'elettrificazione e dalla forte concorrenza dei nuovi operatori di mercato.

Questo incontro segna un passo importante per il futuro della produzione automobilistica in Italia, con Stellantis pronta a investire in nuove tecnologie e a supportare l'occupazione locale, contribuendo così al rilancio dell'industria automobilistica italiana.