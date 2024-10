Teo Teocoli: "Celentano non mi risponde più...". E il molleggiato replica con una frecciata su Instagram

Due amici di lunga data, Adriano Celentano e Teo Teocoli, sembrano essersi allontanati nel corso degli anni, nonostante il loro affetto reciproco rimanga intatto. Celentano, che da tempo si è ritirato dalla scena pubblica, vivendo in tranquillità nella sua abitazione circondata dal verde, è stato recentemente interpellato tramite un post malinconico di Teocoli, che esprimeva il dolore per non aver avuto risposte alle sue chiamate negli ultimi anni.

In risposta, Celentano ha pubblicato un messaggio su Instagram che riflette il suo caratteristico senso dell'umorismo: “Ciao Teo, ma cos'è questa storia? Ho letto sui giornali che tu soffri perché è da 5 anni che io non rispondo alle tue telefonate… ma se io non rispondo è perché ti voglio BENE! Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch'io… Ricordi quante risate... e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione, e non tu... Avresti dovuto vedere la tua faccia... quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo...”. Questo messaggio dovrebbe sicuramente strappare un sorriso a Teocoli.

Come scrive il Corriere della Sera, Teocoli aveva precedentemente espresso la sua frustrazione in un'intervista: “È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica per il poco successo del progetto Adrian, però, che ca**o. Abbiamo festeggiato insieme quaranta compleanni, dal momento che Adriano compie gli anni il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, unendo così due celebrazioni. In questi ultimi anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo”.