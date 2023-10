Tina Cipollari e Simone Di Matteo ai fornelli di Celebrity Chef

A distanza di cinque anni dalla loro ultima apparizione televisiva condivisa all’interno del programma Furore, Tina Cipollarie Simone Di Matteo tornano sul piccolo schermo in una veste decisamente inedita. #GliSpostati della tv, infatti, saranno tra i concorrenti della nuova edizione di Celebrity Chef, format culinario ideato da Alessandro Borghese e prodotto da Banijay Italia, e dovranno rimboccarsi seriamente le maniche per aggiudicarsi il titolo di “Miglior Chef della serata”.

Entrati a far parte dell’immaginario collettivo come il divertente duo de #GliSpostati di Pechino Express, un chiaro ed evidente omaggio all’omonimo film del 1961 con Marilyn Monroe e Clark Gable, l’Irriverente scrittore e la bionda vamp di Uomini&Donne sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate nel panorama dello show biz nostrano. Grazie alle loro rocambolesche peripezie e a quei siparietti spontanei frutto di un’amicizia ventennale di cui si sono resi protagonisti, hanno dimostrato che chimica, talento e una buona dose di autoironia sono gli ingredienti giusti per un successo garantito, tanto da riuscire a conquistare una grandissima fetta del pubblico italiano e a consacrarsi come i vincitori morali della quinta edizione dello show.

Questa volta, però, i telespettatori avranno la possibilità di vederli impegnati in una sfida all’ultimo piatto dalla quale soltanto uno dei due uscirà vittorioso. In particolare, stando al regolamento della trasmissione, il duo dovrà preparare un menù degustazione ciascuno di tre portate e sottoporlo alla valutazione della giuria, composta Borghese, Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera, e Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, che decreterà, infine, il migliore tra i due. «Sono una buona forchetta, per questo mi piace cucinare. Darò sicuramente a Tina del filo da torcere– dichiara Di Matteo –. È vero che in cucina ci vuole molta fantasia per stupire un commensale, ma molto spesso basta la semplicità di un sapore non troppo elaborato». Un fervore condiviso anche dalla Cipollari, la quale afferma: «Solitamente gli chef stellati sono tutti uomini, ma, si sa, in realtà siamo noi donne le regine indiscusse della cucina.Adoro sperimentare, preparare sempre cose nuove e l’idea di questa sfida mi stimola ancora di più!».

Insomma, una vera e propria prova di creatività che li costringerà a mostrare al mondo le loro reali doti culinarie e che andrà in onda venerdì 27 ottobre, alle ore 19.10, solo su TV8.