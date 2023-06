Titoli Stato, ecco il Btp Valore: il Mef fissa i tassi

Btp Valore, tassi minimi garantiti del 3,25% per i primi due anni e 4% per i due anni finali

La prima emissione del Btp Valore, che avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, avrà tassi minimi garantiti del 3,25% per i primi due anni e 4% per i due anni finali. Lo comunica il Mef. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento e' IT0005547390.

Il ministero ricorda che il Btp Valore è riservato unicamente al mercato retail e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di 4 anni con un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il titolo sarà collocato sul mercato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100) attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit, ma sarà possibile sottoscriverlo presso qualsiasi banca o ufficio postale dove si detiene un conto Titoli. Inoltre, i risparmiatori potranno acquistarlo online mediante il proprio home-banking, avendo abilitato le funzioni di trading.