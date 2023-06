Torino, imprenditore morto nel bagagliaio: l'autopsia e l'appello della figlia

Torino, il giallo dell'imprenditore Marco Conforti trovato nel bagagliaio: "Si è sentito male e non è stato soccorso"

Rimane un giallo, quello dell’imprenditore Marco Conforti, trovato morto all’interno del bagagliaio del suo Suv. L’autopsia, nel frattempo, ha fatto luce sulle cause del decesso: l’imprenditore 56enne del settore delle scuole guida, di Castagneto Po nel Torinese, è morto per cause naturali, per un arresto cardiocircolatorio.

Entro venerdì si attendono gli esiti dell'esame tossicologico che stabiliranno se avesse assunto droghe. Intanto le indagini della Squadra mobile di Torino diretta da Luigi Mitola, coordinate dalla procura con la pm Antonella Barbera, proseguono per chiarire come il suo corpo senza vita sia finito nel bagagliaio del suo Suv parcheggiato in via Rovigo a Torino, nel quartiere Aurora, dopo che la sua famiglia non ne aveva più avuto notizie per cinque giorni. Una delle ipotesi considerate è che la vittima si sia sentita male e non sia stata soccorsa da chi era con lui. In questo caso di profilerebbero le accuse di omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Al vaglio degli inquirenti ci sono il suo cellulare e i movimenti del conto corrente, oltre alle telecamere di sorveglianza della zona in cui è stato ritrovato il suo corpo, che però in parte non sono risultate funzionanti o hanno già cancellato i video della scorsa settimana.

L’ultima persona che ha visto vivo Conforti è stato un suo amico, che lo ha salutato nella tarda serata di martedì dopo essere stati insieme in un locale in zona Gran Madre. Poi dell'imprenditore si sono perse le tracce fino a domenica, quando i familiari con l'aiuto di un Gps hanno localizzato la sua auto in via Rovigo.