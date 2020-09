TRATTAMENTO SENO SEIOLIFT, NOVITA' ASSOLUTA PER IL SENO RILASSATO E GRINZOSO

Allora come rimediare?



Contro il seno che presenta accumuli di grasso localizzato, grinzoso e cadente, c’è la necessità di un vero e proprio rimodellamento.

Esiste una soluzione davvero innovativa e risolutiva consigliata

dalla Dott.ssa Dvora Ancona: si chiama Seiolift!

Si tratta di una nuova tecnologia a radiofrequenza multipla con micro aghi in grado in sole 2 sedute di dare tono e cancellare le rughe dal seno.



Come si effettua il trattamento?



Step 1: Foto, quindi misure della zona da trattare.

Ricordiamo che è importante tale accorgimento per la valutazione finale del trattamento.



Step 2: Detersione e applicazione di crema anestetica con relativo bendaggio che deve avvenire un’ora prima del trattamento.

Una volta rimossa la crema anestetica si passa alla terza fase.



Step 3: Il medico tratta in modo omogeneo tutta la zona interessata con la radiofrequenza a micro aghi della profondità di 0.6 mm, quindi una volta che il calore e l’edema avranno agito in superfice permettendo a tutta la zona di apparire distesa, passa passare alla fase quattro.



Step 4: Il medico interviene con un ago di maggiore profondità pari a 2.5 mm nelle zone dove la pelle appare più rilassata.

Ripete nello stesso punto l’impulso per 2 secondi quindi prosegue il trattamento ripetendo l’azione a 1 cm l’uno dall’altro sull’intera area.



Cosa succede esattamente alla pelle del seno?



Immediato shrinkage delle cellule del collagene e delle fibre elastiche a tutte le profondità della pelle del décolleté con conseguente formazione di collagene di primo e secondo tipo a distanza di 1 mese dal trattamento.



Post trattamento:



Nei giorni successivi al trattamento si consiglia di utilizzare una guaina contenitrice, o un reggiseno rinforzato e seguire una corretta igiene, lavando 2 volte al die l’area con acqua e sapone neutro di marsiglia.

Si consiglia di non esporre la parte fino a completa guarigione.



Durata e numero di trattamenti:



Il numero di sedute varia da 2 a 3 a seconda del paziente, per una durata di circa 40 minuti e si ripetono a distanza di 3-4 settimane l’una dall’altra.

Si consiglia di effettuare una seduta di mantenimento una volta all’anno.



Risultati:



Pelle del seno ringiovanita e levigata già dal primo trattamento



Riduzione del diametro e della lunghezza del seno

per effetto del tono aumentato della pelle.



Rughe cancellate e/o visibilmente ridotte



4Effetto lifting con tensione della pelle a tutti i livelli



Costo del trattamento:



A partire da 1000,00 euro a seduta.