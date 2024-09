“Trombamici”, non c’è diffamazione: assolto l’avvocato che appellò così la pm

“Trombamico”, non c’è diffamazione

Non c’è diffamazione se si rivolge a una o più persone l’appellativo di “trombamico”. Come riporta il Corriere della Sera, è quanto stabilisce una recente sentenza del giudice di pace di Lecce, Valter Vavalle, che ha assolto l’avvocato barese Leonardo Sesta dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non sussiste”.

Il professionista era stato querelato dall’ex sostituto procuratore di Trani Simona Merra dopo che, in un intervento durante una pubblica conferenza, aveva usato quell’appellativo al suo indirizzo commentando il provvedimento di censura del Csm per la famosa foto del “baciapiede” con l’avvocato Leonardo De Cesare.

Una foto che fece scalpore, dal momento che la magistrata faceva parte del pool che stava indagando sulla strage dei treni avvenuta sulla tratta Corato – Andria e che l’avvocato De Cesare era difensore di una delle persone indagate nel procedimento. Secondo il giudice “tale tipologia di rapporto è privo di disvalore etico o morale”.