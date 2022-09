Turismo 2022 e food

Il 2022 ha riaperto le porte al turismo dopo due anni di crisi, perdendo, nel 2020 4,5 trilioni di dollari e 62 milioni di posti di lavoro, ma ora sembra aver recuperato terreno. Qualcosa, pero’, è cambiato, perché oltre ad alcune macrotendenze, inclusione, sostenibilità e resilienza, oggi il turismo viene concepito come veicolo di connessioni, pace e progresso sociale.

Queste connessioni sono da considerare anche dal punto di vista del mix di trend del food; a tavola, infatti, piace poter scegliere piatti della nostra tradizione ed eccellenze del Made in Italy, che si mixano alle prelibatezze internazionali, senza mai dimenticare i prodotti a km zero e quelli dei produttori locali. E in un unico luogo poter trovare tutto, aperitivo, ristorante, dj set, musica per ballare, shisha lounge, mostre d’arte, pizza

Un caso di successo, da questo punto di vista, è Alessandro Marro, imprenditore della ristorazione, che, dopo i ristoranti di Milano, quest’anno è sbarcato anche a Porto Cervo con Marro Porto Cervo, una vera e propria food experience, che piace molto, sia al pubblico italiano, che a quello internazionale.

“Il lavoro di inserimento del brand sul mercato della ristorazione è andato molto bene”-dice Alessandro Marro-“da Maggio a Luglio ci siamo concentrati su questo punto e la risposta è stata positiva.

Il menu è piaciuto a 360 gradi, con piatti internazionali, sushi, carne, pesce, pizza, il format dei miei ristoranti milanesi e ho fatto in modo di soddisfare tutto il pubblico. E’ stata una delle chiavi che dato risposte positive.

Ho soddisfatto il servizio, ho portato qui il mio concept, creato gli arredi, ho fatto arrivare tutta la brigata della mia cucina e il team già rodato a Milano e non ci sono stati né intoppi, né pecche da sanare”.

Moltissimi i personaggi vip da Marro Portocervo, ma i prezzi mantengono il rapporto qualità prezzo in un giusto compromesso in un luogo come Porto Cervo rinomato anche per i costi altissimi.

“Il giorno 11 settembre si chiude la stagione estiva di Marro Portocervo, abbiamo già ripreso a Milano e porteremo avanti progetti per la prossima apertura in centro a Milano con il nostro format di ristorazione che riscuote da tempo grande successo”.

Dopo il Covid cosa è cambiato?

“C’è più attenzione del cliente sulla ricerca del servizio, del prodotto, della qualità e degli equilibri con il prezzo. Si cercano nuovi format, al pubblico piace avere tutto in un unico luogo, dove divertirsi, bere un drink, fare un evento, ballare, ascoltare musica, una formula a 360 gradi. Uno dei trend dell’estate 2022 è stato degustare sushi aspettando il secondo, o stuzzicare la pizza al centro del tavolo in attesa dell’antipasto”.

Tra i vip passati da MarroPortocervo, Giacomo Urtis, Alex Belli con Delia Duran, Khabi Lane, Darina Pavlova, il dj Steve Aoki, magnati russi e ospiti internazionali.