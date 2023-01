Una bussola per orientare l’imprenditore 5.0

Il progetto Bussola d’Impresa® nasce, dopo quasi tre anni di gestazione, dalla fervida mente di Renato Zanichelli, Dottore Commercialista e Trainer in Programmazione Neuro Linguistica.

Il modello vede la luce grazie a diverse collaborazioni tra Zanichelli e imprenditori, consulenti aziendali, docenti universitari, manager d’impresa, tecnici, fra i quali molti giovani ingegneri informatici, uniti dal comune denominatore di essere italiani.

Scopo ultimo di Bussola d’Impresa® è supportare l’imprenditore in un viaggio sfidante: quello che lo porterà a diventare un professionista illuminato che, contribuendo al Bene Comune, perseguendo una precisa e personalissima missione su questo Pianeta, la Sua, scoprirà pure di avere il tempo per dedicarsi alle proprie passioni, alle vacanze e alla famiglia.

Il sistema Bussola d’Impresa® basato su un preciso, chiaro e potentemente efficace metodo operativo, vuol aiutare l’imprenditore ad aprire gli occhi sulla necessità di acquisire quelle informazioni e quelle competenze di qualità, che gli permettano di fare la differenza.

Fare impresa è un’avventura stupenda, anche se costellata da momenti difficili capaci di togliere il sonno. È un’avventura che richiede anzitutto il coraggio di uscire dalle proprie zone di comfort per affrontare mari sempre più inesplorati. Farlo con il giusto metodo è la condizione richiesta per distinguersi dai tanti che, continuando solo e soltanto a lamentarsi, per esempio delle tasse e dello Stato, perdono di vista ciò che più conta: creare valore per le persone e contribuire a migliorare un mondo che, se è vero che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti, è altrettanto vero che abbiamo pure preso in prestito dalle generazioni future.

Bussola d’Impresa® è un sistema integrato, composto dai 3 indispensabili strumenti che costituiscono l’equipaggiamento principale di bordo di ogni buon “navigante”:

• un MANUALE DI NAVIGAZIONE, il PORTOLANO (in versione sia cartacea sia, a breve, anche in digitale) distribuito attraverso un’esclusiva Amazon Libri;

• un RADAR, attivabile accedendo alla piattaforma web https://bussoladimpresa.com, concepito non solo per intercettare possibili minacce o ostacoli lungo la rotta, ma anche per individuare potenziali opportunità da cogliere nel corso della “navigazione”, partendo da un Punto Nave: il Navigation Test. Le caratteristiche di questo strumento sono state studiate anche per fornire all’imprenditore un’efficacissima, semplice, veloce e particolarmente economica risposta al nuovo art. 2086 del Codice Civile, al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa), al D.L. n. 118/2021, alla Legge n. 155/2017 e al più recente D.Lgs. n. 83/2022 (ai fini dell’implementazione di un adeguato assetto d’impresa), elevando potentemente i livelli di sicurezza per l’imprenditore (e il suo consulente) e riducendone contemporaneamente, in misura significativa, le responsabilità;

• un GPS (configurato per tracciare e seguire la rotta desiderata); una volta che sia stata individuata la meta finale e che sia stato attivato il RADAR, quale ulteriore strumento occorre, infatti, per attraversare mari inesplorati e terre incognite, in modo da approdare con successo alla destinazione desiderata? Il GPS di Bussola d’Impresa® costituisce il “magico dispositivo di bordo” al quale l’imprenditore, senza o preferibilmente con il suo consulente di fiducia, potrà affidarsi per impostare la rotta e raggiungere in serenità ben oltre 30 diversi obiettivi predefiniti.

La rivoluzione di questi strumenti risiede anche nella loro natura “eterea”. Il sistema Bussola d’Impresa®, infatti, è totalmente in cloud (= virus KO + privacy OK) e non richiede il download di alcun software.

Da dove “si salpa”? Partendo dall’effettuazionedi un primo PUNTO NAVE relativamente alla propria impresa. Ci si collega alla piattaforma online bussoladimpresa.com e ci si registra una prima volta. L’accesso può avvenire in qualità di IMPRENDITORE (magari invitato dal proprio professionista di riferimento) oppure in qualità di PROFESSIONISTA/CONSULENTE d’impresa. Una volta effettuata la registrazione è possibile procedere, in modo assolutamente gratuito, alla compilazione del NAVIGATION TEST: si tratta di un simpatico esercizio, articolato in una serie di aree di valutazione ben distinte, che permette di ottenere un primo set di informazioni preziose. Il passo successivo, e ancora più importante, consiste nell’attivazione del RADAR attraverso il quale l’analisi scende molto più in profondità e con una valenza pure predittiva

Il filo conduttore di fondo, ispiratore del metodo, affonda radici nel lontano V secolo d.c.: si tratta del corpusdi insegnamenti dei monaci benedettini, annoverabili fra i più grandi “giver” nella storia dell’umanità e ai quali va riconosciuto il merito di aver gettato le basi, anche in ambito economico, per la costruzione di una casa comune europea. Il valore del messaggio della Regula Benedicti, arricchito da un sapiente uso della tecnologia digitale, appare di dirompente attualità e di sorprendente freschezza nel disegnare la figura dell’imprenditore-monaco 5.0 del terzo millennio. Che, ancorché privo di...tonaca, ma munito di una formidabile bussola di orientamento, potrà affrontare con fiducia e con serenità terre incognite e mari inesplorati.