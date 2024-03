Sono storie lontane, di una Milano in bianco e nero, perduta per sempre e che ha il fascino dei Navigli ancora navigabili.

L’incontro “Una lunga storia di umanità” che si terrà il 21 marzo alle ore 15, presso la Fondazione Atm, in via Farini 9, è stato organizzato da Fondazione Atm per i 100 anni di welfare e vedrà come ospite di eccezione la Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano che, in occasione dei suoi 160 anni di storia, racconterà la collaborazione fra queste due grandi istituzioni milanesi.

Oratori: Gianni Pola, del gruppo storico Fondazione Atm e Barbara di Castri, consigliera della Croce Rossa di Milano e cultrice della Storia di Croce Rossa.

E così dopo aver tratteggiato la storia di questa grande rete filo tranviaria si passeranno in rassegna tutti quei personaggi che l’hanno utilizzata e hanno fatto grande Milano e la Croce Rossa Italiana, il suo primo presidente, il medico milanese Cesare Castiglioni e Sita Meyer Camperio, Infermiera Volontaria, fondatrice dell’Ospedale Scuola “Principessa Jolanda” a Milano.

Sono volti, profili, dimenticati dai libri di storia che hanno lasciato un valore umano immenso ed un autentico patrimonio per le generazioni future e saranno ricordati a tutti i presenti.

Nel lungo pomeriggio ATM poi, ci sarà un momento dedicato ai bambini con la lettura di una favola educativa scritta da Barbara di Castri e illustrata da Athos Careghi “La storia di Ambrogione il supervagone”, per valorizzare la cultura della non violenza, soprattutto fra i tifosi e negli stadi.