Una storia di successo: Gabriele Sartori fonda una scuola di E commerce

Gabriele Sartori si racconta senza filtri.

Uno degli aspetti intriganti della sua storia è di aver iniziato a fare business online quando era ancora minorenne.

"Sin da giovane, ho avuto una forte passione per l'imprenditorialità e la libertà che mi poteva dare"-dice Sartori-"un giorno, per caso, navigando su youtube, ho scoperto l'eCommerce e ho capito che era l'opportunità perfetta per realizzare i miei sogni ovvero non vivere una vita standard che la società voleva impormi con la solita routine e un lavoro da dipendente dal lunedi al venerdi per i prossimi 50 anni.

Così ho studiato giorno e notte per farcela e, nonostante le difficoltà iniziali e il fatto che nessuno credesse in me data la mia età, ho seguito comunque il mio percorso con determinazione"

Satori ha seguito i suoi sogni sin da giovane! La sua crescita nell'eCommerce e il successo fa parte di un percorso davvero avvincente.

"Dedicandomi con impegno, ho imparato dagli errori e dalle esperienze per far crescere il mio business. In breve tempo, sono riuscito a ottenere risultati straordinari trasferendomi a Dubai nel giro di meno di due anni da quando ho cominciato"-aggiunge Sartori

Ora, grazie ai successi nell'eCommerce, ha avuto l'opportunità di aprire la sua scuola di formazione online.; "in questa scuola, insegno alle persone le strategie e le tattiche che mi hanno portato al successo. Desidero aiutare altri aspiranti imprenditori a realizzare i propri sogni nel mondo dell'eCommerce e ottenere risultati come ho fatto io!"-conclude Sartori

Quale consiglio daresti a chi sta pensando di avviare un'attività imprenditoriale oggi?

"Il consiglio più importante è seguire la propria passione. Trovare un settore di interesse e dedicarsi con impegno e dedizione è fondamentale per il successo imprenditoriale. Inoltre non bisogna mai smettere di imparare e di rimanere aggiornati".