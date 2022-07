Unicredit, l'utile sfonda quota un miliardo. Rumors: che cosa attendersi

Unicredit, cda per approvare la semestrale

Unicredit riunirà domani 26 luglio il consiglio di amministrazione per approvare i conti del primo semestre del 2022, che verranno poi presentati al mercato mercoledì. Secondo la media del consensus degli analisti finanziari, il gruppo guidato dall'amministratore delegato Andrea Orcel dovrebbe archiviare i primi sei mesi del 2022 con utile netto di 996 milioni di euro, un risultato operativo netto di 1,5 miliardi e ricavi a quota 4,5 miliardi. Ma c'è di più: secondo quanto può riferire Affaritaliani.it in Piazza Gae Aulenti si respira parecchio ottimismo, tanto da pensare che il risultato dell'utile netto potrebbe addirittura superare il miliardo di euro. Il mercato attende anche un focus sulle attività del gruppo in Russia, dopo che l'esposizione verso il Paese è stata ridotta di circa 2 miliardi di euro nel corso del primo trimestre. Esclusa la Russia, l'utile medio del consensus degli analisti è di 1,04 miliardi e il risultato operativo netto di 1,6 miliardi.