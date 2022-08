Usa, Biden apre la campagna per le mid-term e attacca Trump

Usa, aperta la campagna da Biden per le elezioni di medio termine

Joe Biden ha ufficialmente aperto la campagna in vista delle importanti elezioni di medio termine dell’8 novembre dove verrà rinnovata l’intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. E lo ha fatto senza mezzi termini: ha rivendicato con forza tutto quello che è stato fatto fino ad ora e ha accusato di “semifascismo” il movimento che sostiene Trump e i repubblicani che lo affiancano. Lo ha fatto in due eventi di partito alla periferia di Washington. Il primo a porte chiuse a Bethesda (Maryland) e poi nel centro sportivo a Rockville (nel Maryland) con circa 3.700 sostenitori. "Rispetto i repubblicani conservatori, ma non rispetto i repubblicani MAGA “, ha detto il Presidente. Quello che stiamo vedendo ora è la campana a morto di una filosofia MAGA (Make America Great Again)estrema. Non è solo Trump, è l'intera filosofia alla base di questa tendenza che è come il semi-fascismo", ha detto il presidente.

Usa, le elezioni ridanno speranza ai democratici

Nonostante il Presidente abbia ripetutamente denunciato l'estremismo in cui incorrono i trumpisti, non ha mai però detto che questo movimento sia del tutto fascista. I repubblicani hanno sognato l’arrivo delle elezioni di mid term, tradizionalmente sfavorevoli al partito presidenziale, ma le sentenze della Corte Suprema su aborto, armi, religione e ambiente, una serie di vittorie legislative e la ribalta di Trump toccato dal FBI hanno ridato speranza ai dem. Nell’intervento Biden ha sostenuto che il suo partito è il difensore degli interessi del popolo contro le grandi potenze, contro Big Pharma, la lobby delle armi, le società che non pagano le tasse, i negazionisti del cambiamento climatico.

Usa, molti i risultati ottenuti da Biden

I risultati a cui ha fatto cenno il presidente americano sono stati : la riduzione del costo dei farmaci da prescrizione, la norma che ha leggermente limitato l'uso delle armi da fuoco, la nuova tassa minima del 15% sulla vantaggio per le grandi aziende e le nuove misure per combattere il cambiamento climatico. Ed ancora il suo piano infrastrutturale, il condono dei prestiti universitari e la norma che favorisce la fabbricazione di microprocessori negli Stati Uniti. Ed ancora la riduzione del disavanzo pubblico e il calo della disoccupazione ai minimi degli ultimi 50 anni. E poi un appello alle donne. “I repubblicani MAGA non hanno idea del potere delle donne. Ma stanno per scoprirlo.", ha detto. E per finire Joe Biden è tornato sul movimento che rappresenta per lui una sorta di spina nel fianco, i repubblicani MAGA “che-ha detto- non solo minacciano i nostri diritti personali e la sicurezza economica. Sono una minaccia per la nostra stessa democrazia. Si rifiutano di accettare la volontà del popolo. Abbracciano la violenza politica. Non credono nella democrazia. Ecco perché in questo momento quelli di voi che amano questo Paese, democratici, indipendenti, repubblicani tradizionali, dobbiamo essere più forti, più determinati e più impegnati a salvare gli Stati Uniti rispetto ai repubblicani MAGA che stanno distruggendo gli Stati Uniti”. La voce grossa e i dati raggiunti lo aiuteranno nelle prossime temute elezioni?