USA. Nuove accuse a Huawei dal Tribunale Federale di Brooklyn

Nuovo capitolo della guerra aperta tra Stati Uniti e Huawei, il gigante tecnologico cinese. Le nuove del Tribunale Federale di Brooklyn parlano di crimine organizzato e cospirazione per rubare segreti commerciali. E a queste accuse, rivolte anche ad altre due compagnie vicine a Huawei, si aggiungono altre non meno pesanti come l’ostruzione alla giustizia, il lavaggio di danaro e le violazione di sanzioni.

‘Abbiamo accusato Huawei e sue affiliate per oltre 20 violazioni. La Cina deve essere in grado di costringere l’impresa a seguire le leggi federali’ si legge nell’accusa che inoltre dettaglia come ’la multinazionale avesse lavorato a lungo per ‘rubare’ segreti commerciali inclusi manuali di utilizzo e codici per routers di internet allo scopo di far far crescere il proprio business’.

Usa. Nuove accuse a Huawey. La società replica e si difende

Sempre secondo il procedimento d’accusa Huawei avrebbe inoltre creato una società di comodo iraniana per aggirare il blocco commerciale messo in atto dal governo americano. Accuse che ipotizzano una più stretta e lunga collaborazione non solo con l’Iran ma pure con la Corea del Nord,dove, le merci avrebbero dovuto arrivare senza il marchio cinese.

Sulle nuove accuse Huawei ha emesso un comunicato che sostanzialmente dice ‘ queste recenti accuse tentano nuovamente di danneggiare il business di Huawei per motivi di mera concorrenza e non sono sostenute da motivazioni legali. Riteniamo siano prive di fondamento e basate su vecchie dispute del passato ventennio, ormai risolte, contestate e in alcuni casi pure respinte dai giudici federali. Anche questa volta Huawei dimostrerà l’infondatezza anche di tali nuove accuse’.

L’azione del Tribunale di Brooklyn rappresenta un salto di qualità sulla battaglia messa in campo alla multinazionale cinese. Battaglia che sembra al momento non del tutto coerente a livello temporale con un altro provvedimento di questi giorni che pare andare in direzione diversa. Quello cioè del prolungamento della tregua commerciale che permetterà agli imprenditori, perlopiù piccoli e medi americani, di chiudere accordi coi cinesi per altri 45 giorni.

Usa.Nuove accuse a Huawey. La società replica e si difende

E’ dall’insediamento di Trump, e non solo, che il Governo americano accusa più o meno velatamente, il Governo cinese di utilizzare il gigante tecnologico per attività di spionaggio.

Accuse pesanti che hanno portato a vietare l’uso della tecnologia Huawei nello sviluppo del 5G e a mettere pressione agli alleati, Italia compresa , perché facciano altrettanto.

Pressione che ha creato non pochi imbarazzi in molti Paesi che al momento , non sono ancora stati in gradi di dare risposte certe al Governo americano.