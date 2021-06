Variante Delta: "Bisogna impedire ai tifosi inglesi di venire in Italia"

Battendo i rivali storici della Germania per 2-0, l'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale degli Europei, che sabato 3 luglio la vedranno impegnata contro l'Ucraina all'Olimpico di Roma.

Visto il dilagare della variante Delta in Gran Bretagna, l'arrivo dei tifosi d'Oltremanica suscita molte preoccupazioni: "Bisognerebbe avere la forza per dirglielo perché effettivamente mi sembra che ci sia un po’ di ipocrisia. In un momento oltretutto in cui in Inghilterra sta circolando questa variante e stiamo cercando di mettere dei limiti per chi arriva in Italia per cercare di contenere l’arrivo della variante che comunque ormai è presente e diventerà maggioritaria in Italia, vedere queste immagini (tifosi inglesi in festa e assembrati, ndr) e dire che tutto va bene mi sembra inaccettabile”.

Questa la risposta del prof. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, intervistato ad Agorà Estate su Rai Tre, alla domanda se sia rischioso permettere ai tifosi inglesi di arrivare in Italia per andare allo stadio senza fare i 5 giorni di quarantena prevista.