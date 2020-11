VIA LE MACCHIE DAL VISO CON IL NUOVO LASER DI DVORA ANCONA

Per il trattamento delle macchie del viso, la Dott.ssa Dvora Ancona utilizza il Laser Frazionato, avendo a disposizione una delle più avanzate attrezzature Laser a Milano, utilizzabili sia per estetica, che per la cura di patologie della pelle.

Il trattamento con Laser CO2 frazionato è una procedura sicura e non-invasiva, che elimina le macchie, penetrando in profondità nel derma.

La caratteristica di questo trattamento è quello di agire in modo frazionato su una zona, lasciando il tessuto circostante integro e intatto e permettendo all'area trattata di guarire più velocemente.

In questo modo le imperfezioni cutanee della pelle vengono rimpiazzate da tessuto sano e ringiovanito.

Come avviene il trattamento con Laser Frazionato C02:

Il laser frazionato CO2 agisce sulla pelle creando dei microspot di calore che provocano un’immediata contrazione del collagene con conseguente tensione del tessuto e una stimolazione dei fibroblasti, responsabili della neocollagenogenesi.

Risultati: