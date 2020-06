Andreas Muschter nuovo chief financial officer del gruppo The Student Hotel

La nomina avviene in un momento molto particolare per tutto il settore alberghiero, tra i più colpiti a causa del Coronavirus. "Nonostante l'interruzione senza precedenti delle normali attività legate alla pandemia di Covid-19 - sottolinea Charlie MacGregor, Ceo e fondatore di TSH - i nostri hotel sono rimasti aperti in tutta Europa, permettendoci di essere pronti ad accogliere gli ospiti nazionali e internazionali mentre torniamo lentamente ad operare in un mondo post-Covid. Siamo fiduciosi che il nostro modello di ospitalità ibrida e la struttura dell’ investimento pesante dell’ asset possano adattarsi man mano che il settore riacquista la propria posizione nei prossimi mesi. La nomina di qualcuno del calibro e della esperienza manageriale di Andreas Muschter sarà preziosa nel processo di recupero aziendale in questa ulteriore sfida che segna la storia di TSH.” Andreas Muschter ha contribuito a sviluppare Commerz Real, prima come CFO e poi come CEO, rendendolo uno dei principali gestori di investimenti internazionali della Germania per real assets con circa 34 miliardi di euro in attività gestite e che comprende HausInvest, il secondo più grande fondo immobiliare tedesco aperto, con 800.000 investitori e assets gestiti per circa 16 miliardi di euro. Muschter ha anche sviluppato prodotti di investimento istituzionale di Commerz Real e concetti di leasing su misura delle attrezzature e ha supervisionato la trasformazione dell'azienda in un gestore patrimoniale digitale sostenibile.



Andreas Muschter, ha dichiarato: "Nel momento in cui Charlie MacGregor e io abbiamo iniziato a parlare, sapevo che TSH offriva una fantastica opportunità di entrare a far parte di un'azienda innovativa e orientata al cliente, che sta coniugando con successo i mercati immobiliare e dell'ospitalità, con il suo operatore integrato, sviluppatore e modello di investitore e approccio comunitario alla rigenerazione urbana ". Ha aggiunto: "Dal punto di vista culturale e operativo, TSH è il prossimo passo perfetto per me. Unirmi a un'azienda giovane, imprenditoriale e sostenibile, dove posso attingere dalla mia esperienza in un grande istituto finanziario, offre un test estremamente reale del lavoro di squadra e delle competenze, tanto più quando ci adattiamo a un nuovo modo di operare. Avendo raggiunto i miei obiettivi personali in Commerz Real, la mia nuova sfida è di aiutare a plasmare il futuro di TSH e realizzare le sue ambizioni". Andreas, 47 anni, si unisce al gruppo da lunedì 8 giugno e lavorerà presso la sede centrale di TSH ad Amsterdam.