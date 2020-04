Coronavirus, il nuovo volto del turismo digitale

Rinascitadigitale.it il progetto di formazione gratuita no-stop realizzato da Stefano Saladino presenta “BTO Reshape: il nuovo volto del turismo”, la giornata evento realizzata in collaborazione con BTO, Buy Tuscany on line manifestazione leader in Italia sul binomio travel e innovation che si svolge ogni anno a Firenze da ormai 12 edizioni.La Regione Toscana, anche grazie a BTO, rappresenta un laboratorio unico e un osservatorio privilegiato di nuovi trend a disposizione degli operatori di un settore attraverso cui passa oltre la metà delle prenotazioni turistiche. Lo speciale format in programma martedì 28 aprile dalle ore 9 alle 18, prevederà una vera e propria maratona virtuale in cui, a passarsi il testimone, saranno i maggiori esperti del travel 2.0 e innovation technology in campo nazionale. Il programma sarà suddiviso in 4 sessioni da 2 ore ciascuna, questi i temi: Reshape Innovation, Reshape Destinations, Reshape Hospitality, Reshape Food and Wine, oltre a un intervento centrale dal titolo Reshape l’Onlife post Covid, a cui parteciperà, tra gli altri, il direttore scientifico di BTO, Francesco Tapinassi. Tra gli speaker che interverranno: docenti universitari, esperti di marketing, albergatori, chef stellati nonché rappresentanti di top brand del turismo internazionale come Airbnb, Best Western, FareHarbor (Booking Holdings). Condivideranno con il pubblico le loro storie, i loro punti di vista sulla situazione attuale e la loro idea di rinascita. Non solo idee, ma anche consigli pratici per quanti cercano un arricchimento professionale con un approccio indirizzato al futuro post Covid. La partecipazione è gratuita previa iscrizione al form:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tF2ifS8JRnaYFoqFZf0g2w

Ecco nel dettaglio il programma della giornata:

Ore 9.00 - 11.00 Reshape Innovation. Trasformazione digitale e resilienza imprenditoriale.

A cura di Giulia Eremita, coordinatrice BTO2020 per l'area Digital Strategy e Innovation.

Si parlerà di resilienza imprenditoriale e riconversioni del business grazie al digitale e all'innovazione nel prodotto. Si alterneranno gli interventi di Elena Farinelli, consulente di web marketing turistico e blogger, Alice Marmorini, esperta di Bike Hotel e consulente, Carlo Vischi, membro del Comitato BTO2020 e advisor di DishCovery e Luca Vescovi, esperto in neuromarketing e cofounder di geppa.it. Tra gli argomenti caldi anche la gestione dell'emergenza nella comunicazione, il marketing dell'hospitality e imprese turistiche, insieme al racconto di casi di riconversione del business, tra hotel che sperimentano il food delivery alle cantine che accelerano le vendite grazie alla distribuzione online fino all’esperienza dei virtual wine tasting.

Ore 11.00 – 13.00 Reshape Destinations. Comprendere. Ripensare. Ripartire.

A cura di Emma Taveri, CEO Destination Makers, coordinatore Comitato Scientifico BTO

Come una DMO può affrontare questo momento di crisi? Come cambierà il modo di viaggiare? Con importanti brand come Airbnb e FareHarbor si parlerà dell'evoluzione della domanda e della nuova modalità di fruizione virtuale delle destinazioni. Tra le storie di successo il caso virtuoso di management di Toscana Promozione Turistica, una DMO proattiva e al fianco dei propri operatori in questa fase delicata. Grazie alle testimonianze di tour operator e destinazioni, si cercherà di capire come il mondo del turismo si stia preparando ad accogliere il viaggiatore post-Covid, puntando anche su nuove proposte in chiave di sostenibilità. Parteciperanno: Caterina Manzi, Experience Territory Manager Southeast EMEA Airbnb, Eva Chiribella, Territory Manager Italy FareHarbor (Booking Holdings), Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica e Francesco Di Cesare, presidente Risposte Turismo

Ore 13.00 – 14.00 Reshape l’Onlife post Covid

A cura di Francesco Tapinassi, direttore scientifico BTO e Rodolfo Baggio, Università Bocconi di Milano.

La separazione fisica forzata di questo periodo ha costretto tutti a rivalutare l’utilità della comunicazione digitale che ha permesso di mantenere e di sviluppare quella socialità così necessaria. Questo sicuramente ha cambiato l’atteggiamento di molti nei confronti delle tecnologie. Resta ovviamente ancora tanto lavoro da fare nel capire bene e, sopra ogni cosa, nel ripensare quel che si fa e il come lo si fa per adattarlo al meglio agli strumenti disponibili e per usarli nel modo più efficace ed efficiente possibile. Si parlerà di questo nella sessione centrale della giornata in compagnia, tra gli altri, di Alex Giordano, Societing4.0 - Università Federico II, Napoli.

Ore 14 .00 – 16.00 Reshape Hospitality

A cura di Robi Veltroni, editor in chief Officina Turistica e coordinatore Comitato Scientifico BTO2020 e Cristina Pagani, coordinatrice BTO2020.

Lo slot sarà suddiviso in 4 tavole rotonde che spazieranno su diverse tematiche. Dai rapporti con le OTA: pagamenti, rimborsi, e le recenti tensioni commerciali con gli albergatori. Come dovremo immaginare pricing, qualità e quindi quali riflessi sulla reputazione. Si parlerà poi di standard igienico sanitari. Verrà affrontato, infine, il tema dei rapporti con dipendenti e clienti, dei nuovi equilibri all'interno delle destinazioni, dei cambiamenti dell'offerta e dei rapporti tra aziende locali. Parteciperanno, tra gli altri, Giovanna Manzi CEO di Best Western e numerosi rappresentanti del settore alberghiero, figure operative che si stanno confrontando in questo momento difficile in quella che anche per il turismo sta diventando la cosiddetta "prima linea".

Ore 16.00 – 18.00 Reshape Food and Wine

A cura di Roberta Milano, Travel & Tourism Digital Strategist BTO2020

Il turismo enogastronomico è impattato doppiamente da questa crisi: si sommano gli impatti economici generali a quelli della “social distance” nella ristorazione. Non si tratta di riaprire ma di come reinventare un prodotto. Dal food delivery al redesign degli spazi, dalle experience enogastronomiche digitali alla accelerazione tecnologica, cercheremo di capire quali strade si stanno imboccando sia in Italia sia all'estero. Interverranno: Mauro Carbone, direttore Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, Sonia Re, direttore generale di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, Giovanna Sainaghi, Director Italy Visit Flanders, Luciano Tona, chef stellato e direttore presso Accademia Bocuse d'Or Italia nonché ex direttore didattico di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. L'appuntamento, coordinato e condotto da Roberta Milano, verrà moderato insieme agli esperti del settore Paola Sucato e Andrea Casadei, membri dell’advisory board di BTO.

Rinascitadigitale.it l’idea sviluppata da Stefano Saladino CEO di Mashhub - società italiana che sviluppa strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende - è entrata a far parte del progetto del Governo Italiano, Solidarietà Digitale. Lanciata dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’iniziativa è nata per sostenere non soltanto le aziende ma anche i cittadini, aiutandoli ad affrontare questo periodo di crisi. A un mese dal lancio, l’iniziativa ideata da Stefano Saladino ha già raccolto oltre 200 ore fruite da più di 2.500 ascoltatori al giorno, una diretta continua con una media di 500 partecipanti per singolo webinar; ad oggi il sito ha registrato 100.000 utenti unici, 170.000 sessioni e 450.000 pagine viste.