Crans Montana, lo sci e la montagna a portata di tutti

CRANS MONTANA, 140 KM DI PISTE E PANORAMI MOZZAFIATO

Il comprensorio sciistico di Crans-Montana vanta circa 140 km di piste e 24 impianti moderni. Dal ghiacciaio della Plaine Morte a 3 000 m fino al paese a 1 500 m, scoprite la grande varietà di piste per tutti i livelli, con un panorama da togliere il fiato. Di fronte a voi si stende una corona di vette che superano 18 cime di più di 4 000 m. Godetevi questa vista da una delle 15 terrazze in quota, inondate dal sole, dove potrete degustare deliziosi piatti tradizionali. Amanti del freestyle, qui troverete snowpark di 100’000 m2, coll’unico half-pipe dalle dimensioni olimpioniche di Svizzera francese.

CRANS MONTANA, UNA DESTINAZIONE PER LA FAMIGLIA

Insignita del label «family destination 2019-21», Crans-Montana è la località ideale per trascorrere una bella vacanza, dove tanto i grandi quanto i piccoli troveranno la felicità tra le tante attività proposte tutto l’anno. D’inverno, vengono proposte innumerevoli attività e animazioni per la gioia di grandi e piccoli, sul golf trasformato in vera e propria isola del divertimento.

CRANS MONTANA, LO SCI ANCHE PER I PRINCIPIANTI

Un Discovery Park con boardercross, salti e box è a disposizione dei principianti. Gli sciatori più esperti possono divertirsi nel parco principale su big air, jibs e nel superpipe. Per gli sciatori in erba, il punto di ritrovo è all’Arnouva dove una tapis-roulant coperto, un campo scuola e un ristorante trasformeranno la prima esperienza sugli sci in un ricordo indelebile. Inoltre, dal centro di Montana l’accesso alla telecabina è gratuito. Il comprensorio sciistico offre inoltre numerose possibilità di escursioni, ciaspolate, sci di fondo o anche di sci alpinismo. Una vasta rete di sentieri segnalati e sicuri è a disposizione degli appassionati di sport di resistenza.





CRANS MONTANA, LE ESCURSIONI PER LE FAMIGLIE

A Crans-Montana, esistono mille e uno modi di godersi l’inverno e la neve. Ad aspettare gli escursionisti e le famiglie, innumerevoli sentieri, dalla breve passeggiata in paese alle escursioni più fuori mano, in quota. La zona dell’Aminona, paradiso naturale, vi farà vivere delle escursioni particolarmente magiche, con una vista che vi toglierà il fiato sulle mitiche vette alpine. E per gli adepti dello sci-alpinismo, il nostro ski rando parc propone 15 itinerari di livelli diversi (blu, rosso e nero). Unico al mondo, offre un dislivello positivo di oltre 8.000 metri su più di 40 km di sentieri segnati e messi in sicurezza, e include tre percorsi per principianti, oltre a un percorso denominato “La X’trême”. Questi percorsi per le pelli di foca sono stati elaborati in collaborazione con Séverine Pont-Combe, campionessa di sci-alpinismo.

CRANS MONTANA, L'ECOMUSEO DI COLOMBIRE

Quando il giorno si congeda, le lampade frontali si accendono per un’escursione fino all’ecomuseo che ci racconta la storia del “remuage”. Calzate le ciaspole e scoprite la zona dell’Aminona, con la sua magnifica vista sulle vette alpine. Dopo una passeggiata da circa 1 ora e mezzo, raggiungerete l’ecomuseo di Colombire, che potrete visitare appena prima di assaporare la tradizionale raclette al Relais de Colombire. Trascorso questo momento conviviale, sarà ora di iniziare l’ultima discesa, in slittino. Una serata ricca di emozioni.