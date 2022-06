Estate 2022: le 20 spiagge libere più belle d'Italia, per una vacanza da film

Come fare una vacanza da film, senza spendere nulla per ombrelloni e lettini

Trovare una spiaggia libera in Italia, in questa estate 2022, non sarà semplicissimo. Le concessioni balneari sono in continuo aumento e, al giorno d’oggi, interessano oltre il 50% delle spiagge italiane. Il tema è oggetto di un’aspra discussione politica, in quanto le normative europee impongono di rimettere a bando le aree pubbliche concesse ai privati, scaduto il termine contrattuale, mentre gli imprenditori del settore difendono coi denti i loro investimenti.

Tra i comuni costieri con la maggiore occupazione di spiagge in concessione, figurano: Alassio (SV), Jesolo (VE), Forte dei Marmi (LU), Rimini, Lido di Ostia (Roma), San Benedetto del Tronto (AP), Alba Adriatica (TE), Pozzuoli (NA), Giardini Naxos (ME) e Mondello (Palermo). Nel mezzo di questa contrapposizione ci siamo noi cittadini, che vogliamo goderci una meritata pausa estiva, ma che spesso dobbiamo pagare cifre proibitive per accaparrarci lettino e ombrellone in riva al mare. Sempre che siano dei posti ancora liberi!

Per molti vacanzieri, inoltre, il tema economico non è l’unico fattore: c’è infatti chi ama la libertà delle spiagge non attrezzate, sempre più difficili da trovare, soprattutto nelle zone con maggiore frequentazione turistica. In Versilia o in Romagna, ad esempio, meno del 10% dei litorali è fruibile in maniera gratuita. In totale sono 169,04 i chilometri di spiagge libere in Italia. E’ quindi necessaria una guida per trovare il posto giusto dove stendere il proprio asciugamano e godersi le ferie in assoluta libertà.

Affaritaliani.it ha selezionato per voi le 20 spiagge libere più belle d’Italia

travolti da un insolito destino



Capo Comino (Puglia)

Si trova a Siniscola, nel golfo di Orosei, e si caratterizza per le dune di sabbia bianchissima che abbiamo ammirato nel famoso film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.