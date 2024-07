Estate 2024, dalla Basilicata alla Sardegna: tutti pazzi per le vacanze Made in Italy

Vacanze italiane ma all'insegna del comfort: dove trascorrere l'estate 2024

Un'estate italiana. Un'estate fatta di vacanze Made in Italy. Un po' per le spese e un po' per la bellezza dei nostri territori quest'anno le vacanze vedono il Bel Paese in testa alla lista di gradimento per le partenze. Turismo di casa nostra ok, ma strizzando l'occhio a resort e villaggi da urlo nella nostra penisola.

Secondo la classifica "Master of tourism" dei dieci posti più amati la Sardegna anche quest’anno conquista la vetta, seguita da Puglia, Toscana, Calabria e una new entry inaspettata: la Basilicata. A spiccare, secondo il report stilato dagli operatori top del settore, è Marina di Nova Siri. Una località immersa nel cuore del Mediterraneo, dove una vacanza si può trasformare in magia. E proprio qui, il Villaggio Club Giardini d’Oriente ha sbaragliato i concorrenti, entrando nella master top ten dei villaggi turistici italiani. Completamente rinnovato, ha convinto la giuria grazie a un mix di fattori: cibo, ambiente, divertimento, attenzione per i dettagli e cura del cliente.

Tre piscine, ristoranti, bar, campi sportivi, animazione e area benessere: sono infatti solo alcuni dei tanti comfort che il Villaggio Club Giardini d’Oriente offre. E lo fa con la dedizione e la continua voglia di innovarsi e rinnovarsi che Antonello Desantis e la moglie Licia Boccia mettono a disposizione nell'accoglienza dei clienti, e che i figli Mario e Francesco coltivano nella gestione degli eventi. Tra le novità che hanno portato al decollo del resort la nuova discoteca in stile Formentera in spiaggia e una rivisitazione verso il top dell'area food.

Ma non solo Basilicata. Come anticipato, a guidare la classifica c’è l'intramontabile Sardegna. L'isola spadroneggia con tre resort: il Forte Village con i suoi eleganti Hotel che offrono un’ampia varietà di soluzioni esclusive e di grandissimo comfort. Una pietra miliare del divertimento estivo. Segue il Falkensteiner Resort Capo Boi che regala spunti di assoluto relax con aree benessere e piscine al top. Una spiaggia bianca con un mare unico rendono questa parte dell'isola, Villasimius, una tappa “obbligatoria”. Per gli amanti della natura imperdibile è il Veridia Resort dove l'eleganza e la natura selvaggia si abbracciano, offrendo un porto sicuro per chi cerca pace e rigenerazione nel cuore di Chia.

La Puglia pure la fa da padrone. In testa alla classifica c’è la Masseria Torre Maiazza di Fasano, un resort che regala relax e benessere. A poca distanza anche uno dei Golf club più importanti d'Italia. Poi la Peschiera di Monopoli, in provincia di Bari offre spazi ampissimi per trovare il massimo relax nelle piscine di 25 metri e un mare cristallino tra i più belli dell'adriatico.

Tra le top destinazioni anche la Calabria. Qui il villaggio Calghena sorprende per la versatilità destinata alle famiglie e una cura dei dettagli davvero rara. Chiude la classifica la Toscana che oltre alla Versilia quest'anno troneggia grazie all'Argentario e ai nuovi resort di Porto Ercole e Giannella.