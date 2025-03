Giappone, cresce l'attesa per la stagione dei sakura. Ecco i posti imperdibili da visitare

Giappone: grande attesa per la stagione dei sakura

Il Giappone è la meta del momento, chi può negarlo. I dati diffusi da JNTO – Japan National Tourism Organization parlano chiaro: il numero totale di visitatori nel 2024 ha sfiorato i 37 milioni, con una crescita di oltre il 40% delle presenze italiane negli ultimi 5 anni. A fronte di tanta popolarità, da quelle parti stanno sorgendo interrogativi inediti sulla gestione dell’overtourism, con regole introdotte per arginare il fenomeno, come la chiusura ai turisti di luoghi dove comportamenti irrispettosi hanno suscitato sdegno (per citarne uno, Gion, il quartiere delle Geishe a Kyoto) e nuove tassazioni. Una reazione all’impatto, per certi versi traumatico, su una società che affascina noi occidentali perché legata a tradizioni, usi e costumi resistenti al cambiamento che dovremmo quanto meno conoscere meglio.

Ma la primavera, intanto, sta arrivando. La stagione per antonomasia di un viaggio da cartolina. L’immagine che tutti si aspettano del Giappone. Al di là delle foto su Instagram, la fioritura dei ciliegi (sakura) tra la fine di marzo e inizio aprile, che si estende al nord, nell’isola di Hokkaido, fino a maggio, non è solo una manna per il turismo, ma uno spettacolo naturale con un forte significato simbolico nella cultura nipponica. I fiori di ciliegio, che restano visibili per poco tempo, sono associati alla bellezza effimera e alla transitorietà della vita, un concetto che si riflette nell’espressione termine “mono no aware”, ossia la consapevolezza della fragilità delle cose. C’è qualcosa di più poetico?

Dal tradizionale hanami, il picnic sotto gli alberi in fiore, che coinvolge famiglie, amici e colleghi in un dopolavoro prolungato, ai tour a tema. Una celebrazione diffusa che invita a socializzare e a uscire all’aperto per contemplare la bellezza armoniosa del paesaggio.

I luoghi da non perdere per ammirare la fioritura

Ci sono diverse località in Giappone immancabili per la fioritura di ciliegi. Quelle più iconiche sono il Parco di Ueno (Tokyo), uno dei luoghi più celebri per l’hanami: qui ogni anno, migliaia di persone si riuniscono per ammirare i fiori e godersi una giornata en plein air. La città di Kyoto, con la sua ricca storia e i suoi templi, offre numerosi punti panoramici, come il Parco Maruyama e il Tempio Kiyomizu-dera. Nel Parco della Pace di Hiroshima, la fioritura dei ciliegi ha un significato particolare, in quanto è vista come un simbolo di speranza e di rinnovamento dopo le tragedie del passato. Anche la zona intorno al Monte Fuji e l’area dei cinque laghi (il più famoso è il Kawaguchi) si prestano per foto #nofilter, con la montagna simbolo del paese sullo sfondo.







Altri itinerari e festival floreali



I castelli del periodo Edo, come quello di Takada, nella prefettura di Niigata spiccano nei parchi colorati. Da metà aprile ai primi di maggio, si può osservare una varietà di ciliegi a fioritura tardiva nel nord della regione di Tohoku, così come nelle zone montuose di Nagano. A Hirosaki, da metà aprile ai primi di maggio di ogni anno, con il pittoresco parco del castello e il noleggio di barche a remi nelle vicinanze, si celebra il Festival della fioritura dei ciliegi. Durante il Festival della primavera di Takayama spiccano i carri illuminati seguiti da cortei. Nella prefettura di Fukushima il ciliegio di Miharu si ritiene abbia più di 1.000 anni ed è considerato l’esemplare più bello del paese. Gli appassionati di fiori e piante possono dirigersi anche nel Parco dei tulipani di Tonami (prefettura di Toyama) o nel parco floreale Ashikaga a Tochigi, che vanta più di 350 glicini, tra cui un tunnel lungo 80 metri.

Cerimonie del tè, mochi e sake