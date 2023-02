Giappone, il Paese che coniuga modernità e tradizione

Giappone, l’unicità di una terra millenaria che vive tra passato e presente

Il Giappone è un Paese unico, che coniuga perfettamente modernità e tradizione, grazie alla sua cultura ricca e diversificata e alla sua lunga storia che risale a più di duemila anni fa. Nonostante i cambiamenti avvenuti nel corso dei secoli, il Paese è riuscito a mantenere intatta la sua identità culturale che, seppur variegata, rende questa terra davvero affascinante. Una bellezza che risiede nell’inatteso connubio tra la modernità delle città e un passato di cui tutt’oggi si conservano le usanze.

È come se il Giappone avesse una doppia personalità, e questa dicotomia è possibile riscontrarla ovunque: dalle metropoli caotiche e in continuo fermento ai villaggi rurali, il Monte Fuji dalla cima innevata e il treno che sfreccia veloce tra i ciliegi in fiore, templi antichi dove si celebrano i riti del tè fino ad arrivare agli immensi grattacieli.

Terra d'avanguardia che al contempo possiede una cultura millenaria, il Giappone è la meta perfetta per chi vuole guardare al futuro, con uno sguardo nostalgico rivolto al passato.

Uno sguardo verso il futuro

La modernità giapponese si esprime attraverso la tecnologia avanzata, l'architettura futurista e la cultura pop. Le grandi città sono dei veri e propri laboratori di innovazione tecnologica e offrono un'ampia gamma di attrazioni turistiche, dai grattacieli alle sale giochi all'avanguardia. Inoltre, il Giappone è famoso per la sua cultura pop, che include anime, manga e video giochi.

Quando si pensa al Giappone moderno solitamente salta alla mente l’immagine della città di Tokyo che rappresenta a tutti gli effetti il volto del progresso. Dalla zona adibita ai negozi dell’alta moda ad Akihabara, il quartiere dei manga e dell’elettronica, o ancora ai numerosissimi locali notturni, il futuro sembra essere alla base di questa città.

Tradizione e cultura giapponese

Ma il Giappone non è solo tecnologia e divertimento. La tradizione giapponese è ancora viva e presente nella vita quotidiana dei cittadini. La cerimonia del tè, il tatami, i giardini Zen, i templi e i santuari sono solo alcuni esempi della tradizione giapponese che ancora oggi viene praticata e rispettata. Anche la cultura gastronomica giapponese, con i suoi piatti tradizionali come il sushi e il ramen, è un'espressione della tradizione giapponese, insieme alla sua arte e alla letteratura.

La calligrafia giapponese e la pittura ukiyo-e infatti sono considerate tra le più importanti forme d'arte del Paese, insieme alla letteratura giapponese, sia classica che contemporanea, che ormai è molto apprezzata in tutto il mondo.

Contrapposta a Tokyo, Kyoto invece rappresenta la culla della tradizione giapponese. Centro culturale nipponico per eccellenza, è una vera e propria finestra sul Giappone più vero e autentico: una città pittoresca dai templi ricchi di fascino, giardini e foreste di bambù che sembrano trasportare in un’altra dimensione appartenente al passato.