La nuova frontiera del turismo: nascono i resort di lusso per famiglie

Il resort a 5 stelle in Val di Fleres conquista tutti grazie alla dimensione a misura di famiglia, al relax con una spa tra le maggiori in Italia, al ristorante gourmet e al rispetto dell’ambiente. Una formula che sta riscuotendo un grande successo.

Addio ai vecchi villaggi vacanze come eravamo abituati a conoscerli, poco interattivi e con programmi standard da seguire senza molta possibilità di scelta, spesso di scarsa qualità. Il turismo del futuro punta a una sempre maggiore personalizzazione dell’esperienza, in modo tale che il cliente possa sentirsi coccolato in ogni momento della vacanza; non solo: ecosostenibilità, contatto con la natura e attività ludico-educative sono i cardini su cui si basano i nuovi alberghi per famiglie che stanno aprendo negli ultimi anni. È stato apripista in questo settore il Feuerstein Nature Family Resort, che è al momento una delle pochissime strutture ricettive di lusso a cinque stelle presenti in Italia pensata per le famiglie. Si trova in Alto Adige, nella splendida Val di Fleres, e offre una miriade di attività per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, da fare insieme ai genitori o da soli. La filosofia del resort si fonda, infatti, sulla volontà di lasciare del prezioso tempo libero agli adulti e al contempo di stimolare l’interazione tra genitori e figli, svolgendo lavoretti utili, creativi, dinamici, immersi nel verde e assolutamente no digital.





Il metodo montessoriano è, in particolare, la linea guida seguita dal preparatissimo staff dell’albergo, disponibile per 70 ore alla settimana: “aiutami a farlo da solo” è uno dei principi che stabilì Maria Montessori nell’educazione delle nuove generazioni, insieme a quella che è stata definita “la pedagogia della natura”. Contando sia le iniziative organizzate dal Feuerstein che quelle in collaborazione con le realtà del posto, nei periodi di alta stagione si arriva fino a un’ottantina di esperienze giornaliere, in grado di soddisfare ogni desiderio; sempre, però, nell’ottica di educare al rispetto dell’ambiente, alla socializzazione, all’incoraggiamento della creatività e all’uso delle mani. Ne sono un chiaro esempio la stanza del fieno, dove i bambini possono lanciarsi in una vasca piena di fieno fresco giocando tra loro, o il laboratorio del legno, in cui le famiglie costruiscono i propri manufatti sotto la guida di un esperto falegname. Vi sono molte palestre e spazi dedicati a sport di vario genere, individuali o di squadra, compresi lo yoga, la meditazione e la ginnastica dolce per grandi e piccini; o ancora la stanza del fango, le camere a misura di neonato dotate di peluche e formine, il salottino per gli adolescenti con giochi da tavolo, il laboratorio di pittura e molto altro. Sia d’inverno che d’estate vi è poi un’ampia area all’aperto comprensiva di laghetto, dove si può imparare a sciare, divertirsi sulla neve, usare lo slittino, oppure passare del tempo con gli animali, soprattutto d’estate.

La dimensione naturale, ecosostenibile e autentica è al centro di questo luogo di rigenerazione unico, dove la natura è la grande protagonista anche per la posizione distanziata da città e borghi storici, che tuttavia sono raggiungibili in pochi minuti di macchina; dalle finestre e dai balconcini delle camere, delle suite e degli appartamentini si gode di una fantastica vista su montagne, boschi e vallate solcate da ruscelli, che spesso durante l’inverno si trasformano in suggestivi corsi gelati. Da dicembre sino alla primavera il Feuerstein Nature Family Resort è la destinazione ideale per il weekend o la settimana bianca, visto che poco lontano si trovano i comprensori sciistici di Ladurns e Monte Cavallo; da maggio fino al termine dell’autunno, invece, ci si può immergere nel verde delle foreste facendo passeggiate, trekking, escursioni di varia difficoltà, sport di ogni tipo, magari concludendo la giornata con un bel massaggio alle erbe, una particolarità della struttura messa a disposizione degli ospiti nella grande Mountain Spa. È un trattamento adatto a distendere i muscoli dopo un’intensa attività fisica, della durata di 80 minuti ed effettuato da una specialista che utilizza specifiche tecniche di stimolazione e di rilassamento; il tutto avviene profumando il corpo con dei sacchetti caldi, al cui interno sono contenute decine di erbe di montagna, ognuna delle quali è scelta per le proprietà benefiche che possiede. La pelle assorbe i principi attivi delle erbe grazie anche al massaggio manuale, cosicché si esce dalla cabina rinati.





La Mountain Spa è il fiore all’occhiello del Feuerstein Nature Family Resort, per cui accorrono persone anche da strutture e località vicine: presenta infatti piscine interne ed esterne riscaldate, un’ampia Jacuzzi ad idromassaggio con vista sulla valle innevata, un’area adibita al divertimento dei bambini con scivoli e altre attrattive, oltre ovviamente a una vasta gamma di saune e trattamenti, concludendo con l’area relax, dove ci si può riposare tra un massaggio e un bagno sorseggiando thè o tisane naturali. Una zona Adults Only è stata pensata per chi ama godersi la spa in silenzio e tranquillità, lontani dal festoso caos dei più piccoli, al fine di rilassarsi completamente. Per chi volesse provare l’esperienza in giornata, è stata ideata la formula della Day Spa per adulti o per famiglie, che prevede un giorno intero nei quattro piani dell’area wellness, con momenti culinari a pranzo e nel pomeriggio grazie al ricco buffet compreso nel pacchetto.

L’aspetto gourmet è l’altro importante elemento di qualità che caratterizza il Feuerstein Nature Family Resort. La struttura si avvale infatti di un rinomato ristorante, dove il piacere del gusto incontra l’amore per la buona cucina all’insegna di alimenti freschi, stagionali e del territorio. Il menù è stato messo a punto dalla chef Tina Marcelli, che, partendo dalle ricette della tradizionale, ha usato la sua creatività per innovarle e reinterpretarle con un tocco di modernità. Per chi invece volesse vivere un’esperienza più esclusiva è possibile prenotare presso il Ristorante Gourmet Artifex, sempre all’interno del Feuerstein e aperto anche agli esterni: si tratta di un ambiente intimo e raffinato che contiene solo quattro tavoli per cenare in un’atmosfera raccolta, romantica, elegante. Segnalato nelle principali riviste di settore, Artifex è il mondo di Tina, una giovane e grintosa chef che qui vizia i propri clienti con piatti esclusivi di alto livello legati alla montagna; non a caso la sua portata preferita è il capriolo, da lei cucinato in maniera divina e accompagnato da verdure fresche del territorio, puntando sugli ingredienti a chilometro zero. Dunque una vacanza rigenerante che non lascia niente al caso, in un contesto di straordinaria bellezza come quello della Val di Fleres.