Viaggi

Venerdì, 26 marzo 2021 - 11:48:00 Per la prossima estate Ryanair lancia tre nuove rotte internazionali da Napoli Tariffe più basse e offerta zero supplemento cambio volo per chi si prenota entro la fine di marzo. Le nuove destinazioni per Maiorca, Minorca e Edimburgo Eduardo Cagnazzi