San Valentino in alta quota: 5 hotel wellness per un weekend tra boschi, cime innevate e piscine panoramiche

Via i bigliettini coi cuori e gli orsacchiotti. Niente cene per due in città. Le rose rosse? Meglio accappatoio e ciabattine. Il regalo più bello per una coppia sembra essere il tempo trascorso insieme, magari tra piscine termali, massaggi e cene in chalet circondati dai boschi, condividendo attività a contatto con la natura. Il viaggio a tema benessere, come confermano anche i dati del Global Wellness Institute, è più trendy che mai. Ecco allora 5 destinazioni per un weekend di San Valentino tra le cime ancora innevate, in hotel dove le spa hanno proposte specifiche per riequilibrare le dinamiche di coppia, tra essenze e rituali per due.

Alto Adige

Hotel Chalet Mirabell

Siamo ad Avelengo, a 20 minuti di macchina da Merano (e 7 gradi in meno). Il cinque stelle altoatesino ha collezionato una lunga lista di premi e riconoscimenti, in particolare per l’area wellness, su cui sono stati fatti negli ultimi anni importanti investimenti: si estende su 6.000 mq e, nell’area “adults only”, le sale relax sono affiancate da saune panoramiche, bagni di vapore, piscine riscaldate e aree insolite, come la sauna a raggi infrarossi che si trasforma in una sala cinematografica. Il ristorante è diviso, con tre sale per una cena romantica senza bambini. Si può optare anche per una delle Bergvillen, ville con spa e palestra private. Il programma esperienze è ricco e include attività presso il comprensorio Merano 2000, per sciate, trekking, escursione con lama o puntate nelle baite. Le camere hanno una vista panoramica del villaggio, che sembra l’opera di un artista giapponese: boschi e cime innevate si alternano all’orizzonte in un paesaggio che invita alla calma e all’armonia. I trattamenti per coppie sono rituali con nomi all’insegna dell’unione dei cuori, come il “Mirabell Love”, con bagni, peeling al miele, massaggio con oli aromatici, relax a lume di candela, prosecco e cioccolatini. Nel menu ci sono programmi detox e bagni alla lavanda o alle rose, impacchi e idratazioni con arnica, iperico, calendula, mela e bacche di rosa canina. Si può scegliere la formula day spa, se non si intende soggiornare nello chalet. Non mancano infine proposte per le donne in dolce attesa, con trattamenti e drenaggi ad hoc.

Hotel Chalet Mirabell - via Falzeben 112, Avelengo di Sopra (Bolzano) - www.hotel-chaletmirabell.com



Austria

Gradonna Mountain Resort – Châlets & Hotel



Nelle Alpi tirolesi, è affacciato sulle montagne del Parco Nazionale degli Alti Tauri. La sua torre di vetro svetta nel cuore della valle, tra boschi silenziosi. Marmo di Kals, legno e acqua fresca di sorgente rendono l'ampia area benessere con piscina interna ed esterna, laghetto naturale e sauna, un luogo di assoluto relax. Il resort visto dall’alto ricorda un piccolo villaggio e comprende 36 chalet. Tutte le camere hanno una vista sul Großglockner (3.798 metri, la montagna più alta dell’Austria) e gli ospiti ricevono un pass per la ferrovia di montagna al momento del check-in. L’area dedicata al benessere occupa una superficie di 3.000 mq. Trattamenti a base di materie prime locali come arnica, pino mugo, miele, cristalli di sale, cera d’api, foglie di betulla e ginepro si abbinano alla linea cosmetica Magdalena’s - Made in Tyrol. Da non perdere il Massaggio dei Monti Magdalena’s, in combinazione con i preziosi principi attivi delle erbe di montagna. La qualità del sonno è presa sul serio e viene garantita da una ricetta a base di aromi naturali, cuscini, cirmolo, fitness e percorsi benessere. I trattamenti da fare in coppia: “Relax per due”, un massaggio rilassante alla schiena in duo per un'esperienza condivisa di relax e benessere, e “Sensualità per due”, con pediluvio aromatico in una ciotola di legno, un massaggio rilassante duo su tutto il corpo, spumante austriaco e relax a lume di candela.

Gradonna Mountain Resort – Châlets & Hotel, Gradonna 1, Kals am Großglockner - www.gradonna.at

Lombardia

Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort



Tra le Alpi lombarde, Livigno è definita da qualcuno un “piccolo Tibet delle Alpi”. La temperatura scende mediamente sotto zero, toccando punte notturne anche di -30 gradi. Il freddo e la neve hanno dato lo spunto alla proprietà dell’Hotel Lac Salin per un’idea originale e allo stesso tempo naturale: costruire una spa temporanea con il materiale del territorio, ovvero la neve e il ghiaccio. L’artista livignasca Vania Cusini, specializzata in sculture di neve e ghiaccio, ha realizzato per il secondo anno consecutivo una struttura di neve dove è stata inserita una vasca idromassaggio. Per accedervi si attraversa un portale di neve, ritrovandosi in un giardino all’aperto, con alberi e animali del bosco scolpiti nel ghiaccio. La snow spa prende alla lettera il suo significato, salus per aquam (la salute per mezzo dell’acqua), utilizzando l’acqua allo stato solido e liquido. L’aria pura di montagna amplifica gli effetti benefici: dal rafforzamento del sistema immunitario al miglioramento della circolazione sanguigna, dal rassodamento dei tessuti alla stimolazione del metabolismo, dal rilassamento profondo alla riduzione delle infiammazioni. Grazie al progetto, il resort ha ottenuto la certificazione Green Key nell’ottobre 2024. La “Snow Spa Experience” arricchisce l’esperienza di benessere degli ospiti dell’hotel Lac Salin: nella spa interna dell’hotel ci sono altri 1.200 metri quadri da vivere tra la piscina panoramica, l’idromassaggio salino, l’Apotheke delle erbe, la Private Spa, le sale relax alpine, la zona umida con sauna finlandese, bagno di vapore, bagno alle erbe e cascata di ghiaccio. Diverse tipologie di massaggio e trattamenti per due.

Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort - via Saroch, 496/D, Livigno - www.lacsalin.com

Hotel Retici Balzi





L’hotel Retici Balzi, nel cuore della Valtellina, deve il suo nome da un verso della poesia di Giosué Carducci “A una bottiglia di Valtellina” (“E tu pendevi, tralcio da i retici balzi…”), che fa riferimento proprio ai terrazzamenti vinicoli su cui si sviluppa la struttura, circondata da vigneti e affacciata su una vallata che ha come sfondo le Alpi Orobie. Le camere sono disposte sui due piani inferiori rispetto alla lobby, ciascuna con il nome di un vino valtellinese, serigrafato sulle porte d’ingresso. Ogni stanza porta una gigantografia sulla testata del letto che rappresenta il vigneto dal quale nasce il vino che la intitola. A gestione familiare, tutto viene preparato “in casa”, a cominciare dalla ricca colazione a base di crostate di grano saraceno, frollini, confetture, frutta, yogurt, latte (dalle latterie di Chiuro), formaggi (come il Bitto e il Casera), miele, bresaola e altre leccornie a chilometro zero. Per pranzo e cena, a pochi metri dall’hotel, il ristorante Il Poggio propone una cucina tipica valtellinese ed esperienze culinarie a base di materie prime stagionali. L’arredamento ricrea ambienti stile casa di montagna, con i tappeti “pezzotti”, fabbricati con i ritagli di stoffa e tipici delle dimore di questa zona. Nella spa, anche ad uso privato, ideale per coppie, vasca idromassaggio, sauna e area relax, massaggi per due. Una serie di attività sportive outdoor per esplorare i dintorni, a partire dalle stazioni sciistiche vicine della val Malenco.

Wine Hotel Retici Balzi - via Panoramica 2, Poggiridenti, Sondrio - www.hotelreticibalzi.it

Valle d’Aosta

Le Massif, Courmayeur





Nel centro di Courmayeur, Le Massif ha una spa con trattamenti per coppie che prevedono l’uso dell’hammam, saune rigeneranti e piscina riscaldata. La struttura si trova a pochi passi dalla funivia e dalle boutique alla moda. Da segnalare lo Chalet La Loge du Massif, vicino alle piste da sci, e le suite Mont Blanc, dal design ispirato alla tradizione di montagna. Tra le proposte per attività esterne, sessioni di “forest bathing”, passeggiate avvolte dai profumi, colori e rumori del bosco per una vera pratica terapeutica in grado di stimolare il sistema immunitario e agire sulla sfera emozionale riducendo gli effetti dello stress. Cosa scegliere se si è in due? Dai bendaggi del corpo ai massaggi all’olio di arnica, fino al massaggio Olos, che fonde tecniche orientali e occidentali. Il Le Massif Ritual è un percorso multisensoriale nel quale aromi, musica e sensazioni tattili portano a un profondo rilassamento e prevede massaggi plantari con sali all’arancia dolce, un full-body e un trattamento specifico per collo, viso e cuoio cappelluto, con la stimolazione dei punti energetici.

Le Massif, Hotel & Lodge, Strada Regionale, 38, Courmayeur, www.lemassifcourmayeur.com