Venezia, al via il Carnevale ed è tutto esaurito, overtourism | video

Venezia ed il Carnevale, un binomio indissolubile da sempre, periodo in cui la città dà il meglio di se e diventa attrattiva per turisti provenienti da tutto il mondo; fino però agli eccessi, al tutto esaurito di ieri, giorno dell'apertura. L'afflusso così massiccio di turisti ha però creato dei problemi come dimostra questo video girato nei pressi del Ponte di Rialto con la gente bloccata nella calca senza alcuna possibilità di muoversi avanti o indietro. Torna quindi di attualità il tema dell'overtourism.