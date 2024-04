Il giorno 11 Maggio, dalle 14 alle 21:00, Salotto Spiga 15 in via della Spiga 15 presenta Vip Room Riccione con l’eclettico Monsieur Matteo Sorbellini che arriva a Milano.

Una speciale Private Sail

Una Personal Shopping Experience

Con Bollicine & More

Il mondo fantastico di Vip Room di Matteo Sorbellini sarà protagonista nell’elegante cornice del Salotto di via della Spiga 15, tra collezioni moda ispirate alla rinascita, come primavera della vita e fioritura di libertà di espressione e creatività.

Sete dipinte, fantasie magiche, jeans con frange, piume, pietre incastonate e ricami dal colore degli zaffiri e dei rubini.

Verrete accolti personalmente da Monsieur Sorbellini come se fosse nel suo salotto di casa, in un clima di informalità nel quale si apriranno le porte al trionfo della moda, senza limiti di età, genere, stagionalità.

Con il suo staff Monsieur Sorbellini dispenserà “consigli di outfit”, proponendo creazioni adatte a un’estate meravigliosa targata 2024, preparandovi a passeggiate sul lungolago, party esclusivi, feste glamour, restando sempre protagonisti sulla passerella della vostra vita, ovunque e comunque.

L’atmosfera sarà quella di un club esclusivo, luogo ideale per luxury addicted e appassionate di nuovi trend, quelli di una Spring Summer 2024, ideale per Dubai, o Saint Tropez, non ha importanza, cio’ che conta è brillare e stupire, come anche nelle shopper special edition selezionate da Monsieur Sorbellini, o negli inviti che il pubblico fashion troverà nei luoghi più esclusivi di Milano e che annunceranno l’evento.

La collezione ATOMICA è un reset di tutti gli stereotipi della moda passata, simbolo di una nuova era del lusso e dello stile; pezzi unici e esclusivi, proporzioni atipiche e volumi nuovi, materiali preziosi.

Anche per i capi Bloom, il cool resta protagonista, con il suo design eclettico, con la ricerca di un nuovo lusso fatto di capi unici, anche su ordinazione, scegliendo in limited edition, le sete pregiate, che vengono lavorate grazie alla preparazione dello staff di alta sartoria di Monsieur Matteo Sorbellini.

Tutto parte, infatti, dalla ricerca ossessiva del tessuto destinato a nuove forme, sempre declinato in versione pregiata e importante, le basi delle sue creazioni, come anche il colore, quello ispirato alle opere d’arte dei grandi artisti, un’altra delle sue passioni essendo collezionista e artista creatore di grandi quadri di arte contemporanea astratta.

Il suo è un colore con il quale ama giocare e che spazia in palettes sempre diverse secondo il momento, o lo spirito.

Alle collezioni Resort, la Cruise, a quelle per l’uomo, o la donna, non mancano piccole capsule ideate durante un viaggio, un incontro, un tramonto, tutti fonti di ispirazione per Monsieur Sorbellini, per outfit sempre nuovi.

I suoi capi firmati sono eterni perché, come opere d’arte, restano protagonisti nel nostro guardaroba senza tempo, genere, stagionalità e, come creazioni iconiche, non passano mai di moda.

Monsieur Sorbellini, personaggio molto conosciuto e seguitissimo sui social, ama creare capi Instagrammabili che non dimenticano la moda uomo.

“Per me è facile disegnare capi da uomo perché sono quelli che io amo indossare”-sottolinea Sorbellini, antesignano di una moda trasversale, che apprezzata dalle adolescenti, come dalle donne mature ma sempre a la page e al passo con i tempi-“sono volumi nuovi, attenti al fisico maschile, ideali per personaggi sofisticati, artisti, attori, cantanti, o anche dj internazionali, per i quali creo collezioni. Sono appassionato di sartorialità maschile da sempre e mi piace scoprire e ritrovare giacche di alta sartoria inglese o napoletana per smontarle e ricostruirle ma sempre rispettando i diktat della tradizione di tutti i Maestri dell’Alta Sartoria.

Monsieur Matteo ha fatto tesoro delle sue radici e di tutto cio’ che ha imparato respirando l’atmosfera dell’atelier di sua madre, dove ha appreso le basi della couture, contaminandole, poi, con la sua creatività, dopo ricerche approfondite, studio, collezionismo di moda e quel ”delirium attitude”, come ama definirlo, creando collezioni trasversali e iconiche. Icona, fashion designer, collezionista di moda, Monsieur Matteo Sorbellini ha iniziato a Riccione il lancio di un nuovo concetto di stile e ora arriva a Milano per la gioia di influencer, signore della Milano Bene, giornalisti ed esperti di tendenze e fashion world.

Vip Room è showroom, fashion store, atelier, nato nel 2021, è soprattutto brand. E’ una scatola creativa, Hub di sperimentazione, una personal shopping experience e un luogo d’incontro antesignano di trend internazionali e costantemente alla ricerca del bello e trae ispirazione dalla contemporaneità con echi all' urban chic, allo street fashion e all' haute couture, per fare una vera e propria rivoluzione di qualità e stile. Vip Room non poteva che scegliere il Salotto di via Spiga 15, un luogo esclusivo, cameo di stile, per la sua presentazione e Private Sail Milanese.

Monsieur Matteo Sorbellini vi aspetta il giorno 11 Maggio, dalle 14 alle 21, in via della Spiga 15.