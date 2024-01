“Yeshua – Il Prescelto” di Luca Arnaù (Altrevoci Edizioni)

Nel corso della serata del Festival della Canzone Cristiana di giovedì 8 febbraio presso il teatro di via Corradi a Sanremo verrà premiato il romanzo YESHUA – IL PRESCELTO di Luca Arnaù come “Miglior Romanzo su Gesù” del 2024.

Il Cristian Music Festival – presentato dal direttore artistico Fabrizio Venturi e dal giornalista Claudio Brachino, oltre al trio formato dalla showgirl Susanna Messaggio, dall’attrice di Centovetrine e Don Matteo Daniela Fazzolari e da Francesca Lovatelli Caetani per le interviste ai cantanti– va oltre la musica e si allarga anche a nuove discipline artistiche, come la scrittura andando a premiare un romanzo storico di grande spessore.

“Abbiamo deciso di assegnare questo premio al bellissimo romanzo di Arnaù, Yeshua – spiega Venturi nelle motivazioni del premio - un libro unico che racconta con i toni di un romanzo e con una grande precisione storica i primi trent’anni della vita di Gesù di Nazareth.

La più grande storia mai raccontata da leggere tutta d’un fiato.

Complimenti quindi all’autore, all’agenzia letteraria Brassotti Agency e Associati e alla casa editrice AltreVoci per essersi impegnati nella pubblicazione di un libro dai grandi valori letterari, storici e morali”

IL ROMANZO: Anno 3758 dalla Creazione del Mondo. L’avverarsi di un’antica profezia accresce l’odio in Giudea, una terra attraversata dalla violenza, dove gruppi di fanatici combattono l’invasore.

In una regione in tumulto, il sentimento antiromano cresce di giorno in giorno.

La reazione di Roma non tarda e Decio Furio Salario, soprannominato “il Macellaio”, con suoi legionari si abbatte sulla popolazione con la forza di una tempesta, lasciando una scia di morte senza precedenti.

Il giovane Daniel e suo padre Aaron tornano a casa dopo aver assistito alla nascita di Yeshua in una grotta a Beit Lechem e trovano il paese messo a ferro e fuoco e la popolazione massacrata nella sinagoga.

Fuori dalle mura di Gerico, un gruppo di rivoltosi salva il giovane Barabbâ dalla crocifissione e lo zelota diventa il nemico giurato del comandante romano.

Anche Aaron decide di unirsi alla rivolta, ma prima affida il destino di Daniel a Yosef, il padre di Yeshua.

I due diventano così fratelli.

All’ombra delle croci, tra battaglie e duelli all’ultimo sangue, Yeshua di Nazareth vive la sua vita con coraggio e determinazione, affrontando ogni sfida con la forza della fede e delle antiche profezie. Attraverso la sua personalità carismatica e il suo coraggio, diventa il Prescelto, l’eletto atteso da tutti gli ebrei, l’eroe per le masse che cercano la liberazione contro l’invasore romano.

Sarà proprio Daniel a raccontare la vita di Yeshua come nessuno ha fatto prima.

L’AUTORE: Giornalista, sceneggiatore e scrittore. Genovese di nascita e milanese d’adozione, ha lavorato come cronista nelle redazioni di alcuni grandi quotidiani e ha diretto in passato alcune tra le maggiori riviste settimanali e mensili familiari in edicola, da Tutto a Bella, da Top Salute a Eva3000, da Epoca a In Famiglia. Per la tv ha firmato nel 2021 la serie TV “Italians” e nel 2022 ha fatto il suo esordio al cinema con la sceneggiatura del film “La Banda del Buffardello e il manoscritto di Leonardo”.

Specializzato in thriller storici ha firmato per Newton Compton nel 2021 il best seller Le Dieci Chiavi di Leonardo e nel 2022 L’Enigma di Leonardo.

