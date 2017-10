Ascolti tv, la fiction di Rai 1 stacca il Gfvip. Chiude Zero e lode

Ormai l'unico problema di Andrea Fabiano a Rai 1 resta il day time perchè la prima serata, come dimostra anche l'eccellente risultato di ieri, vola. La musica del silenzio, infatti, ha totalizzato il 25.08 con oltre 6milioni di teste (6.080.000) staccando Canale 5 che pure registra un trend in salita per il Grande fratello vip a quota 24.77.

Cresce Quinta Colonna al 4.60 con 962mila spettatori e sorpassa Baricco su Rai 3 bloccato al 2.16.

In calo sempre ieri il netto di Uno mattina al 17.48 (840.039.000) che vince comunque contro Mattino 5 al 13.26 (nella prima parte, la seconda scende al 12.68). Curiosità: dentro il contenitore mattutino della rete ammiraglia chi fa il picco d'ascolto è l'oroscopo di Juppiter che alle 8.36 schizza quasi al 22 con 1.202.000

Anche La prova del cuoco non brilla: malgrado il restyling il format -che forse sconta anche una fisiologica stanchezza della brava Antonella Clerici da troppi anni nella cucina di Rai 1- non decolla. Ieri ha portato a casa il 15.77

Ma la vera nota dolente è La vita in diretta, autentico "mistero" della tv. Ieri Marco Liorni ha intervistato la mamma di Nicolina, la ragazzina di Ischitella uccisa dall'ex compagno della signora Donatella, realizzando un puntuale "pezzo" di tv del dolore distante da ogni possibile volgarità. Toni pacati, racconto sincero, messaggio pedagogico forte (la famiglia non lasci mai soli gli adolescenti, non sottovalutate i sintomi di una violenza privata) eppure il contenitore di Rai 1 continua nel solco di una subalternità a Barbara d'Urso.

Vid ieri chiude a 9.95 nella prima parte, a 13.58 nella seconda ed a 13.97 nella terza contro il quasi 19 di Pomeriggio 5 (prima parte 18.95; 18.25 nella seconda con 1.871.0000). Certo, Rai 1 non ha traino perchè il game show Zero e lode si colloca ormai intorno al 10 ma non sfonda. A Napoli dicono che lo studio e la scenografia di Alessandro Greco stanno per essere smontati, segno che il format finirà a febbraio.

Bisognerà studiare un progetto per la fascia 14/15 che riesca ad intercettare il pubblico (prevalentemente femminile) della rete ammiraglia senza ricorrere a formati esterni spesso costosi e già usurati nella formula. Ce la farà Fabiano a vincere "anche" questa difficile battaglia?