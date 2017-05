Marijuana light legale anche in Italia. Cannabis dove si può comprare

Marijuana light legale anche in Italia. Cannabis light ecco perchè è legale



Cannabis light legale in Italia. Ecco la marijuana che si può comprare legalmente nel nostro Paese. Si chiama Indica Sativa Trade e in virtù di un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana) inferiore allo 0,6%, cioè il limite di legge consentito, è possibile acquistarla.



La marijuana light o cannabis light è stata presentata per la prima volta alla fiera internazionale della canapa a Casalecchio di Reno. L’idea di portarla in Italia è stata dell’Easyjoint, azienda emiliana che la distribuisce, dopo il successo ottenuto Svizzera (Paese in cui la marijuana legale è venduta in pacchetti, come le sigarette). In Svizzera il limite di THC consentito è dell’1%.



La Marijuana light in Italia sarà una varietà di canapa sativa già usata da noi fino agli anni Trenta, come racconta Luca Marola, titolare di Canapaio Ducale a Parma, insieme a L’erbavoglio, azienda produttrice di canapa nelle Marche. “Eletta Campana”, grazie al suo basso contenuto di THC, ha effetti solo sedativi, e non psicoattivi, grazie all’alto contenuto di cannabidiolo (CBD).



“Il CBD così elevato consentirebbe un’efficacia maggiore di rilassamento, combatterebbe il mal di testa, i dolori mestruali e quelli articolari. Inoltre, ha un effetto antiossidante utile a chi soffre di malattie degenerative. La si può usare come tisana o in sostituzione del tabacco”, spiega l’azienda distributrice. Andrea, collaboratore commerciale di Easyjoint, spiega che dal prossimo autunno, tempo del raccolto, verranno lanciate anche altre varietà per allargare la gamma del prodotto: “Nei tre giorni di Indica Sativa Trade lo scorso fine settimana la vendita è stata positiva per l’effetto novità e per aver recuperato una qualità di canapa esistente seguendo la tendenza della vicina Svizzera”.