Super Fungo Candida Auris resistente ai farmaci: nuovo allarme Usa, 17 morti

''Super-fungo'' Candida Auris, torna allarme negli Usa: 44 infetti e 17 morti

La Candida Auris, nota anche col nome di Super Fungo per la sua resistenza ai farmaci torna a far tremare gli Usa che, senza mezzi termini, parlano di ''minaccia globale per la salute''.

Negli ultimi mesi, a New York, sono stati registrati ben 44 casi di infezione da Super Fungo Candida Auris resistente ai farmaci e 17 morti, anche se non è stato possibile verificare il legame diretto tra il decesso ed il super fungo.

Fungo Candida Auris resistente ai farmaci: nuova diffusione negli Usa

Il super fungo Candida Auris è stato isolato per la prima volta nel 2009 nell'orecchio di un anziano giapponese ricoverato a Tokyo. Il super fungo poi dal Giappone è passato anche in altri paesi come appunto gli Usa, dove il primo caso da super fungo Candida Auris è stato registrato 2013. Oggi la Candida Auris è ricomparsa in Usa.

Il fungo letale e resistente ai farmaci: a rischio soprattutto anziani e neonati

Il super fungo Candida Auris colpisce soprattutto soggetti deboli, come anziani o neonati e si diffonde facilmente in attrezzature e strumenti utilizzati nell'ambito ospedaliero; entra in circolo nel sangue e crea infezione sistemica.

Fungo Candida auris resistente ai farmaci: dove si diffonde e come si previene

Ma dove si diffonde il super fungo Candida Auris? I medici americani spiegano che la diffusione e l'infezione della Candida Auris spesso avviene proprio in ospedale fra persone che sono ricoverate da tempo. Necessario quindi fare prevenzione all’interno degli ospedali dove sono presenti i soggetti colpiti da candida auris: accurata pulizia delle stanze con prodotti specifici, isolamenti dei soggetti fino alla guarigione e decontaminazione cutanea con prodotti anche qui specifici.