Lega, Salvini avverte Berlusconi: maggioritario se vuoi davvero vincere

SCHIAFFO 4 - Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Posso anche capire la voglia di aprire al Sud, ma difendere i lavoratori di Alitalia dopo tutto quello che ci è costata l'ex compagnia di bandiera mi sembra una cosa decisamente poco leghista... Berlusconi alla presentazione del Movimento animalista

Alleanza di Centrodestra su un programma chiaro e preciso. Legge elettorale maggioritaria per vincere le elezioni. Lo slogan 'prima il Nord' diventa 'prima gli italiani'. Bossi, come anticipato da Affaritaliani.it, non se ne va. Ecco i punti principali del congresso della Lega di Parma che riconferma ufficialmente Salvini segretario dopo il trionfo alle primarie.

Legge elettorale, Salvini: maggioritario per vincere, accordo con Berlusconi

"Berlusconi? Non lo vedo da tre, quattro mesi - ha confessato - magari l'accordo lo troveremo. Io lavoro per questo, però sulle tasse, sul rapporto con l'Europa, sulla Turchia, sull'immigrazione e sulla legge Fornero non ci sono vie di mezzo possibili". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma. E, a chi gli faceva notare che il fondatore di Forza Italia chiede un modello tedesco per la legge elettorale, ha risposto: "Vedo che Berlusconi si lancia sull'animalismo. Mio figlio ieri è andato al canile e ha portato a casa un cane e l'ha salvato, ma non ha fondato un partito.Dobbiamo chiarire alcune cose: l'avversario è Renzi. Noi abbiamo le idee chiare: se qualcuno vuole fare una coalizione e vuole veramente vincere, vuole un sistema elettorale maggioritario dove l'eletto è scelto dall'elettore e dove chi vince la sera del voto va a governare.Chi vuole il proporzionale non vuole vincere e non vuole la coalizione, perché vuole tirare a campare". Un tema che vede in disaccordo Lega e Forza Italia è quello dell'euro. "Sette premi Nobel - ha proseguito Salvini - hanno certificato che è un esperimento economico finito male e noi stiamo preparando per gli italiani l'uscita di sicurezza: un Paese che non controlla moneta e confini non è un Paese libero".Italia al voto in autunno? "Sono gli italiani che vogliono andare a votare questo Governo litiga su tutto: vaccini, Iva, tasse, legittima difesa, immigrazione e Europa.Fateci votare con qualunque sistema elettorale possibile,? lo dico a Renzi. A Berlusconi, invece, dico: se vuoi la coalizione, se vuoi davvero vincere, l'unico sistema elettorale per farlo è il maggioritario", ha concluso Salvini.

Lega, Salvini: Il Nord? Prima gli italiani in questo momento storico

"Prima gli italiani, in questo momento storico. In questo momento storico l'emergenza lavoro, sicurezza, futuro riguarda tutta Italia. Quindi, prima gli italiani. Per tutto: lavoro, case popolari, legittima difesa". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma, a chi gli chiedeva se lo slogan 'prima il Nord' è archiviato. Rispondendo a una domanda sul tema della Padania, Salvini ha replicato: "Il diritto all'autogoverno e all'autodeterminazione nasce e muore con l'uomo. Penso che l'Italia stia insieme se rispetta le sue identità e le sue diversità in senso federale. Io sono federalista, non voglio dividere ma voglio unire", ha aggiunto.

Lega, Bossi: Non me ne vado, cambiando programma c'è qualcosa da salvare

"Mi fermo, non me ne vado. Dipende tutto dal programma. Cambiando i programmi, penso che ci sia ancora qualcosa da salvare". Così il presidente e fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma, a chi gli chiedeva se lascerà il partito dopo le critiche lanciate a Matteo Salvini anche domenica scorsa, nel giorno delle primarie.

"I sondaggi ci davano al 3% quando io sono stato eletto, ora al 13,6%, terzo movimento nazionale. Non mi accontento, voglio vincere. Bossi mi insultava 15 anni fa e, quindi, può farlo anche oggi. Non proverò rancore". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine del congresso federale del Carroccio al Palacassa di Parma.