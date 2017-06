Puntura di Ape choc: Agricoltore perde la vita. Consigli in caso di puntura



Morto per la puntura di un'ape. Lunedì 19 giugno a Persichello (frazione di Persico Dosimo)è morto Rino Arisi, 65 anni, agricoltore della zona. Sarebbe stato punto da un’ape mentre era nei campi a bordo del suo trattore. L'ambulanza del 118 e i sanitari non hanno fare nulla. Un caso che riapre il capitolo sull'allarme da punture di api, vespe e calabroni. Vi spieghiamo come difendersi dalle punture di insetti.



Api, vespe, calabroni: come difendersi dalle punture degli insetti



Le punture di api, vespe e calabroni sono tra le cause più frequenti di reazioni allergiche che coinvolgono ben 5 milioni di italiani ogni anno. Tali reazioni allergiche causate dalle punture di api, vespe e calabroni possono provocare reazioni localizzate (dal 2,4% al 26%) o reazioni generalizzate (dall'1% al 8,9%), spesso severe, con coinvolgimento respiratorio e/o cardiocircolatorio che si possono complicare fino alla morte. Sono circa 10-20 all'anno i decessi per puntura di insetti in Italia.



Api, vespe e calabroni, come difendersi: la campagna informativa “Punto nel vivo”



Confondere una normale reazione a una puntura di insetto con una reazione allergica è molto frequente, per questo è importante imparare a riconoscere la differenza, grazie al supporto dell'allergologo il quale valuterà la gravità del caso ed il tipo di intervento da effettuare.

È partita così la campagna d’informazione “Punto nel vivo” realizzata da 25 esperti che fanno riferimento ai principali Centri Allergologici Specializzati nella diagnosi e terapia dell'allergia al veleno di imenotteri. La campagna è patrocinata da FederAsma e Allergie Onlus - Federazione Italiana Pazienti e realizzata con il contributo incondizionato di ALK-Abellò.

“Punto nel vivo” comprende un ricco programma di mezzi e proposte sviluppati per poter informare in modo capillare tutti i target coinvolti: il pubblico, con l'apertura di una pagina facebook; i professionisti della salute, con iniziative formazione dedicata e punti di informazione in 150 pronto soccorso italiani.



Api, vespe e calabroni, ecco le cose da sapere in caso di puntura

Il coordinamento nazionale del gruppo Facebook(Facebook.com/puntonelvivo) è stato affidato a Marina Mauro, Coordinatore Clinico dell'Ambulatorio di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna" di Como con sede nel Poliambulatorio di via Napoleona.

Sulla pagina Facebook ufficiale di "Punto nel vivo" è possibile trovare informazioni semplici e pratiche per conoscere gli imenotteri, distinguere una reazione normale da una reazione allergica, valutare la sua gravità, comprendere quando è necessario avere a disposizione e come utilizzare l'adrenalina autoiniettabile, presidio salvavita, e conoscere le indicazioni ad eseguire l'immunoterapia allergene specifica, unica terapia in grado di "curare" questa allergia.

Punture di api, veste e calabroni, i consigli degli esperti: