Acido ialuronico per ginocchia e tendini, un’efficace alternativa al cortisone

Acido ialuronico, un'efficace alternativa al cortisone in ortopedia

Cellule staminali, ingegneria dei tessuti ossei, fattori di crescita, terapie geniche e biomateriali innovativi, le possibilità e le tecniche di medicina rigenerativa per l’ortopedia sono davvero moltissime e molte altre sono ancora sono al centro delle ricerche nella comunità scientifica internazionale. Al primo posto come precursore vi è sicuramente l’acido ialuronico. Oggi non solo usato in terapie di bellezza ma come opzione di trattamento per le patologie degenerative articolari (artrosi) e per quelle tendinee. In virtù delle sue proprietà di lubrificazione e protezione dell'articolazione, infatti, l’acido ialuronico permette di alleviare in modo efficace i sintomi dell'artrosi, dando un'alternativa efficace al cortisone. Ed allora in caso di necessità meglio l’acido ialuronico o il cortisone? Ne abbiamo parlato con il Prof. Paolo Collivadino, specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgia protesica, chirurgia artroscopica e ortopedia rigenerativa, presso Clinic Boutique, il primo Centro Medico specializzato in Medicina Estetica Rigenerativa di recente apertura a Milano.

Acido ialuronico, sicuro e con meno effetti collaterali

“A differenza del cortisone, – spiega il Professore- che se usato a lungo può causare effetti collaterali, l’acido ialuronico è sicuro e ben tollerato e può essere impiegato per applicazioni ripetute. Grazie all’efficace azione lubrificante, anti-infiammatoria e di nutrimento dei tendini rappresenta una valida alternativa ai corticosteroidi anche per le patologie tendinee”. Quali sono i motivi per cui un paziente dovrebbe preferire l’acido ialuronico? “Ci sono -rileva il Prof. Collivadino-almeno 5 buoni motivi per per preferire l’acido ialuronico al cortisone. Il primo è che aumenta la mobilità riducendo il dolore articolare. La viscosità dell'acido ialuronico aiuta a lubrificare e proteggere le articolazioni, fornendo sollievo dal dolore. A livello articolare l'acido ialuronico agisce come una sorta di ammortizzatore tra le articolazioni, lubrificandole e ripristinando l’equilibrio del liquido sinoviale, fondamentale per il benessere articolare . Questa azione, chiamata viscosupplementazione, permette di ridurre significativamente il dolore e migliorare la mobilità articolare, fornendo un sollievo duraturo».