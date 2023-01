AGNES: PER UN COLLO DISTESO MA NON RILASSATO - DVORA ANCONA

Il collo è una parte del corpo che, a differenza del viso, viene spesso trascurata. Dedichiamo molte attenzioni al nostro volto perché risulti disteso e impeccabile, ma purtroppo spesso ci dimentichiamo del collo, con il risultato che arrivati alla soglia dei 50 anni spesso questa zona presenta rilassamenti cutanei più o meno marcati.

Questo perché la pelle del collo è particolarmente sottile e delicata e ha meno ghiandole sebacee: è quindi più suscettibile al naturale invecchiamento cutaneo ma anche a un invecchiamento precoce causato per esempio dall'esposizione al sole senza adeguata protezione.

Eppure questa zona è molto visibile, a meno di nasconderla con foulard o dolcevita, ma tutti vorremmo essere liberi di indossare quello che più ci piace senza imbarazzo!

Per contrastare il rilassamento del collo un valido aiuto arriva dalla Corea, sempre all'avanguardia nel campo delle tecnologie medicali: si tratta di Agnes, una tecnica che utilizza la radiofrequenza monopolare con micro aghi, in grado di rassodare e tonificare i tessuti e anche di agire più in profondità sui muscoli. Grazie all'azione di micro aghi che generano calore viene stimolato lo strato profondo della cute, permettendo la rigenerazione del collagene e inducendo un effetto tensore e un miglioramento della qualità della pelle.

La tecnologia Agnes regala un effetto lifting senza essere invasiva e permette di ottenere un ottimo risultato, con minimi effetti collaterali (come leggeri ematomi e/o gonfiori), facilmente copribili con il make up. E soprattutto si può praticare su tutti i tipi di pelle.

Dato che non esiste downtime (tempo di recupero) il paziente può subito tornare alla vita quotidiana e bastano 1-2 sedute per ottenere risultati molto soddisfacenti.

Per questo motivo è una tecnica molto amata dai personaggi dello spettacolo, che spesso hanno l'esigenza di apparire in perfetta forma in poco tempo! Ma ora tutti possono fare ricorso a questo trattamento, anche le persone comuni e chi ci legge qui su Affaritaliani. Chiunque abbia il desiderio di mostrarsi al meglio - che sia per un'occasione speciale o semplicemente per piacersi di più.

E ricordiamo di occuparci sempre anche del nostro collo, non fermiamoci al viso!

Per una consulenza contattateci su WhatsUpp al 3397146644.