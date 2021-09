Amazon: aumenta dell'8% salario ingresso dipendenti logistica

Amazon ha annunciato oggi l'aumento della retribuzione d'ingresso per tutti i dipendenti impiegati presso i suoi siti logistici in Italia. Negli ultimi dieci anni, l'azienda si e' confermata uno dei principali creatori di posti di lavoro del Paese con oltre 12.500 dipendenti a tempo indeterminato, offrendo opportunita' professionali stabili e ben retribuite, con una retribuzione d'ingresso tra le piu' alte del settore e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un'assicurazione integrativa contro gli infortuni.

Con il nuovo aumento retributivo annunciato oggi, che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, informa una nota, la retribuzione d'ingresso per i dipendenti ammontera' a 1.680 euro lordi, l'8% in piu' rispetto a quanto previsto dal Ccnl a partire dal 1 ottobre. Il sito dedicato https://www.aboutamazon.it/workplace/ offre una panoramica approfondita a partire dalla tipologia di ruoli offerti, all'ambiente di lavoro, passando per le opportunita' di crescita professionale, dalla sicurezza alle attivita' a favore dei territori in cui opera.