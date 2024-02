L’Amore non è soltanto unimento spirituale dell’anima e della cosa amata (Dante Alighieri ,Convivio 108), un’irrazionale volontà, nata da una passione venuta del cuore, per libidinoso piacere, che agli occhi è apparso, nutricato per ozio (Giovanni Boccaccio, Filocolo 5,261). L’amore di cui abbiamo trattato presso la Camera dei deputati è un atteggiamento concreto verso il prossimo atto a stabilire il riconoscimento della reciprocità dei rapporti: ove i diritti di ciascuno trovino attuazione mediante un corrispondente comportamento, che nasce non da un’imposizione ma da un atto libero e gratuito.

Così si è espressa Rossana Ferraro, Giudice di Tribunale GOP, membro CREG Sezione Forensics Intelligence Cybersecurity, Università Tor Vergata di Roma, Commissione Speciale Anticamorra, promotrice del convegno “Amore Tossico. I Crimini passionali. Dalla violenza domestica a quella in Rete”, organizzato alla camera dei Deputati il 13 Febbraio, che ha visto come moderatrice la giornalista Francesca Lovatelli Caetani. Dopo i saluti dell’Onorevole Gimmi Cangiano, Vice Presidente Commissione Ecomafie e dell’Onorevole Guerino Testa, Segretario Commissione Finanze, sono stati numerosi gli interventi dei moderatori.

Tra questi Francesco Longobardi, Presidente Medea ODV, Autore del libro “Le tre facce della violenza”, Premio Letterario Area Cultura 2023, la Professoressa Maura Ianni, Docente Psicologia Generale Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Psicanalista e Autrice, Vincenzo De Feo, Presidente Mai Piu’ Solo ODV ETS, Consulente Informatica Forense, Specializzato Osint, web, Cyber, giornalista e autore di “…prima del CLICK”, giunto alla terza edizione.