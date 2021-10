Ascolti tv, Crozza al record stagionale. Propaganda Live al 5,5%. Il Gf Vip...

Ascolti tv, Tale e Quale Show stacca il Grande Fratello Vip

'Tale e Quale Show', condotto da Carlo Conti, vince gli ascolti tv in prime time venerdì 15 ottobre 2021 convincendo 4.319.000 spettatori (22.5% di share) su Rai 1. Staccato il 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, che chiude secondo con 2.449.000 spettatori e il 15.7% di share. Podio per 'Rambo: Last Blood' su Italia 1, con 1.695.000 spettatori e il 7.7%.

Ascolti tv: Crozza fa il record stagionale. Quarto Grado sfiora il 6%. Propaganda Live al 5,5%

'Fratelli di Crozza' sul Nove fa il record stagionale a 1.128.000 spettatori (picco d’ascolto: a quota 1.400.000) e il 5% di share. 'Quarto Grado' su Rete 4 convince 1014.000 spettatori e il 5.9% di share (con picchi dell’8.82% e 1.434.000). Bene La7 con 'Propaganda Live' che piace a 901.000 spettatori e ottiene uno share del 5.5%.

A seguire, tra gli altri ASCOLTI TV di prima serata: 'The Good Doctor' e 'The Resident' su Rai2 (seguiti rispettivamente da 1.025.000 spettatori con il 4.3% di share e da 751.000 spettatori con il 3.5%), 'Genitori quasi Perfetti' su Rai3 (772.000 spettatori, share 3.4%), 'Gomorra - La Serie' su Tv8 (401.000 spettatori, share 1.8%).