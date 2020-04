Ascolti tv, Signorini supera la “prova del fuoco”. Bis dietro l’angolo

Adesso Signorini può tirare un sospiro di sollievo. Sono state settimane difficilissime, impegnative. Ma piene di soddisfazioni. L'imprevisto è sempre stato dietro l'angolo. Nessun problema: il direttore di Chi ha dribblato alla grande. A Mediaset, dopo i dati di tutte le puntate, già si parla di bis. In altri termini: Signorini potrebbe tornare di nuovo negli studi di Cinecittà, una volta finita questa emergenza, per condurre una nuova edizione del Grande Fratello vip. Probabilmente l'anno prossimo.

Il Grande Fratello vip ha chiuso in bellezza: alla finalissima ha raggiunto il 23,7% di share con oltre 4 milioni di spettatori. Record assoluto. Soprattutto perché è stata l’edizione più difficile di sempre. Inutile negarlo. Squalifiche, litigi di ogni tipo, ma anche amori e amicizie: il Grande Fratello vip è tutto questo. Il Grande Fratello è una lavatrice che centrigufa le emozioni alla massima velocità.

Intanto, l’esperimento di ieri sera di Signorini è riuscito perfettamente: il conduttore si è collegato con tutti gli ex concorrenti che dal salotto di casa hanno partecipato alla diretta. Una vera novità. Mai vista prima, pronta a finire nei manuali di televisione.

Sicuramente, il Coronavirus ha movimentato le dirette in studio, senza pubblico e senza ospiti. Ma ha fatto laureare Signorini conduttore. Anche se lui, ex professore di Lettere, raffinato giornalista di gossip, quella laurea da conduttore l’ha sempre avuta nel cassetto. Che non aveva mi aperto.

A Mediaset - come vi abbiamo raccontato - già si parla di un nuovo programma per il direttore di Chi. Finita la tempesta Covid-19, il Biscione è pronto a riaccendere al massimo i motori. Signorini sembra essere in pole per la prossima edizione del Grande Fratello vip. Lo dice una gola profonda a Cologno Monzese.