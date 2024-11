Ascolti tv: Lilli Gruber macchina da guerra di Urbano Cairo su La7. Amadeus torna a scendere (ecco perché). I trend Auditel

Ascolti tv venerdì 15 novembre 2024, Otto e Mezzo? Lilli Gruber torna vicina al 9%. Bene Del Debbio su Rete4

Non perde colpi La7 nella fascia dell'access prime time con Otto e Mezzo, uno dei fiori all'occhiello della rete di Urbano Cairo che conquista 1.782.000 spettatori e vede non lontano il 9% di share (8.7%) che già aveva toccato nei giorni scorsi con lo scontro show tra la presentatrice e Matteo Salvini (un botta a risposta finito in modo 'dolce'). Numeri in netta crescita sul giorno prima quando la flessione (appena sotto 1,5 mln e 6,6%) era probabilmente dipesa da Belgio-Italia di Nations League (con Tonali in gol proprio in... access prime time). Buona la serata anche di 4 di Sera di Paolo Del Debbio che vede Rete 4 a 932.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte, con una crescita a 1.052.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte.

Ascolti tv, Amadeus scende. De Martino sopra al 26% con Affari tuoi

Torna De Martino su Ra1 e Amadeus scende un pochino. Sul Nove Chissà chi è ottiene il 467.000 spettatori con il 2.4% nella prima parte, salendo poi a 653.000 spettatori con il 3.2%. Il game show comunque resta sopra la soglia del 3% nella seconda parte, anche se la sera prima aveva toccato quota 900mila sfiorando il 4% (3,9), soglia che aveva abbattuto mercoledì. Il ritorno di Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1 dopo il giorno di stop per l'Italia di Luciano Spalletti porta in dote 5.357.000 spettatori (26.2%) Cala Striscia la Notizia con 2.854.000 spettatori pari al 13.9% (rispetto a 3.062.000 spettatori e 13.3% di giovedì).

Ascolti tv -Nicola Savino al 2% su TV8

Gli altri ascolti tv dell'access prime time di venerdì 15 novembre 2024 - Su Rai2 TG2 Post fa 472.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre fa 1.124.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole sale a 1.417.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine guadagna 1.176.000 spettatori (6%) nel primo episodio e 1.349.000 spettatori (6.6%) nel secondo episodio. Su Tv8 100% Italia di Nicola Savino intrattiene 407.000 spettatori (2%).