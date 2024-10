Aulab e MediaWorld insieme per abbattere il divario digitale

Aulab e MediaWorld uniscono le forze per abbattere il divario digitale e sviluppare le competenze digitali degli italiani

Aulab, la prima Tech School in Italia, e MediaWorld, leader nella distribuzione di elettronica, hanno annunciato una collaborazione strategica per potenziare le competenze digitali degli italiani e rendere l'Intelligenza Artificiale (AI) più accessibile. L'obiettivo di questo progetto è quello di ridurre il divario digitale, facilitando l'adozione e l'uso degli strumenti di AI nella vita quotidiana e nei contesti professionali.

La collaborazione ha portato allo sviluppo di un'offerta formativa strutturata in tre corsi dedicati all'AI, pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e diversificato. I corsi sono progettati per offrire competenze avanzate con un approccio semplice e coinvolgente, consentendo ai partecipanti di diventare più competitivi nel mercato del lavoro. L'offerta formativa include percorsi che spaziano dalle basi dell'AI generativa fino a corsi avanzati per professionisti, con un focus sull'integrazione dell'AI nei processi lavorativi quotidiani e la massimizzazione dell’efficienza attraverso l'uso di strumenti innovativi. Inoltre, è prevista una masterclass specifica per chi desidera approfondire il prompt design e le tecniche di conversazione con l'AI.

In occasione del “Lucca Comics & Games”, dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, MediaWorld lancerà un nuovo Corso AI dedicato agli studenti, in collaborazione con Aulab. Questo corso mira a supportare e migliorare l’apprendimento grazie all'uso dell’AI, accelerando il percorso educativo.

Davide Neve, CEO e Co-founder di Aulab, ha commentato: “Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di abbattere il digital divide in Italia. Da 10 anni lavoriamo nella formazione digital & tech e siamo la prima Tech School in Italia ad aver importato dagli USA il modello dei coding bootcamp, ed è proprio questo che ci ha consentito di essere scelti da MediaWorld come loro partner. Attivi dal 2014, abbiamo formato oltre 10.000 studenti, con un tasso di collocamento che supera il 90% per il corso da web developer Hackademy, secondo una ricerca certificata da Ipsos”.

Anche Vittorio Buonfiglio, COO di MediaWorld, ha sottolineato l'importanza del progetto, affermando: “Il sostegno a questo progetto rientra nell’impegno MediaWorld di offrire non solo prodotti, bensì servizi a valore aggiunto che migliorano la vita delle persone. Siamo convinti che investire nella formazione e nell'educazione digitale sia fondamentale per costruire un futuro in cui l'intelligenza artificiale sia uno strumento alla portata di tutti, capace di aprire a nuove opportunità e contribuire al progresso sociale".