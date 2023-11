Avvelena gli ex suoceri con un pranzo a base di funghi: arrestata una 49enne

Avvelena con dei funghi velenosi i commensali durante un pranzo. Erin Patterson è accusata di omicidio

Una donna australiana di 49 anni, Erin Patterson, è stata arrestata con l’accusa di omicidio e tentato omicidio per aver avvelenato i suoi ex suoceri e altre persone con funghi velenosi. Secondo quanto ricostruiscono fonti della Cnn, la donna, lo scorso luglio, ha organizzato un pranzo nella sua casa di Leongatha, a 110 km a sud-ovest di Melbourne. Il succulento menù prevedeva un filetto alla Wellington, una pietanza a base di funghi. Tutto bene se non fosse che pochi giorni dopo, la sua ex suocera 70enne, la sorella della stessa, 66 anni, e il marito 70enne, sono dapprima finiti in ospedale e poi sono morti.



Un quarto invitato, il reverendo Ian Wilkinson, 68 anni, è rimasto per lungo tempo in pericolo di vita al pronto soccorso, dove gli è stato fatto un trapianto di fegato. Dal canto suo, l'australiana ha manifestato la sua innocenza e ai media locali ha dichiarato che non sapeva che i funghi della sua ricetta potessero essere dannosi. Su di lei ora pesano ben tre capi di imputazione per omicidio e cinque per tentato omicidio. Tre di questi ultimi sono, però, relative a incidenti passati, avvenuti tra il 2021 e il 2022.