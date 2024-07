Usa: la famiglia spinge Biden verso l'addio: la Casa Bianca nega

Nbc, 'la famiglia Biden inizia a parlare dell'exit plan'

La famiglia di Joe Biden ha iniziato a parlare di come potrebbe essere un'uscita del presidente dalla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali 'l'exit plan' dovrà mettere il partito nella posizione migliore per battere Donald Trump ma allo stesso tempo dare credito al presidente per i suoi cinquanta anni di servizio al Paese.

Casa Bianca smentisce Nbc su exit plan di Biden, 'sbaglia'

Quanto riportato da Nbc sulla famiglia Biden e sul dibattito in corso per una exit strategy è "sbagliato. Abbiate fede". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates su X.