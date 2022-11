Bing, episodio mai visto prima in Italia



Bing è senza dubbio il cartone animato più popolare in Italia tra i piccini. Ci sono molti video e ogni giorno va in onda su Rai YoYo, canale 43.

Ma alcuni video, trasmessi in altri Paesi, non sono mai stati visti in Italia. Eccone uno qui sotto. Buon divertimento!