Blanco dall’ospedale: “Ho avuto un incidente”. Stop per il Blu Celeste Tour

Blanco, il post su Instagram: “Sono in ospedale, ho avuto un incidente”

Stop forzato per il Blu Celeste Tour di Blanco. Il musicista ha annunciato sui social di aver avuto un incidente: “Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo stare per forza a riposto… (ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerà sulla nuova data in cui la sposteremo”.

Tra gli incontri sospesi anche il Tim Summer Hits e la festa di Radio Deejay. Tanti gli auguri di pronta guarigione, tra i tanti che gli hanno inviato un messaggio d’incoraggiamento anche Achille Lauro, Tedua, i Pinguini Tattici Nucleari, Shade, Nek, Geolier, Eugenio in Via Di Gioia e Gemello.